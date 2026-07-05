El enfrentamiento entre Suiza y Colombia se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio, comenzando a las 17:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium de Vancouver.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, buscará extender la racha positiva de su equipo, que ha mostrado un juego veloz e intenso, mientras que Suiza, bajo la dirección de Murat Yakin, intentará mantener su solidez defensiva y su buen rendimiento en el torneo.

Colombia se ha consolidado como una de las selecciones a tener en cuenta en este Mundial, avanzando a los octavos de final tras un sólido triunfo 1-0 sobre Ghana, donde controlaron el juego y crearon las mejores oportunidades de gol.

Esta será la primera vez en ocho años que Colombia tiene la oportunidad de dejar una huella en esta fase decisiva, recordando su histórica participación en 2014, donde alcanzaron por primera vez los cuartos de final gracias a una destacada actuación de James Rodríguez.

Por su parte, Suiza llegó a esta instancia con la moral alta después de vencer a Argelia 2-0, con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, mostrando una notable organización y eficacia en el ataque, elementos clave para su éxito hasta ahora.

Como un equipo que ha sido protagonista en las últimas Copas del Mundo, Suiza también tiene la mirada puesta en romper la barrera de los cuartos de final por primera vez desde 1954 y dejar atrás un historial que ha sido adverso en los cruces a eliminación directa.

Esta será la quinta vez que ambos equipos se vean las caras, siendo la segunda ocasión en la que se enfrenten en una Copa del Mundo. En su único partido previo en el Mundial, durante la fase de grupos de 1994, Colombia se impuso 2-0.

Resultados de Suiza en el Mundial

Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Resultados de Colombia en el Mundial

Fase de Grupos: Uzbekistán 1 vs Colombia 3 (17 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 1 vs RD Congo 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Colombia 1 vs Ghana 0 (3 de julio)

Horarios de Suiza y Colombia por país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas