Mañana, a las 17:00 (hora Argentina), Colombia y Suiza se enfrentarán en un partido crucial para avanzar a los cuartos de final del Mundial, en el marco de la llave 8.

El equipo colombiano, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, volverá a mostrar su estilo ofensivo y dinámico, que les permitió clasificarse a esta etapa después de vencer a Ghana por 1-0 en un encuentro donde dominaron la posesión y las ocasiones de gol.

Por su parte, Suiza, dirigida por Murat Yakin, llega al partido con una gran confianza tras una victoria contundente de 2-0 frente a Argelia. Los tantos de Breel Embolo y Dan Ndoye destacaron la solidez de un equipo que busca avanzar a los cuartos de final por primera vez desde 1954 y superar su racha de 72 años sin triunfos en eliminatorias directas.

Colombia busca hacer historia, intentando volver a estar entre las ocho mejores selecciones del mundo después de su gran actuación en Brasil 2014, cuando llegaron a cuartos de final gracias a la brillantez de James Rodríguez. Con una combinación de juego atractivo y un rendimiento sólido, los Cafeteros intentarán llegar lejos en este torneo.

Este será el quinto enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones, siendo el segundo en una Copa del Mundo y el primero en una fase de eliminación directa. En su anterior encuentro mundialista, celebrado en 1994, Colombia se llevó la victoria con un marcador de 2-0.

Resultados recientes de Suiza en el Mundial

Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Resultados recientes de Colombia en el Mundial

Fase de Grupos: Uzbekistán 1 vs Colombia 3 (17 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 1 vs RD Congo 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Colombia 1 vs Ghana 0 (3 de julio)

Horario de Suiza y Colombia según el país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas