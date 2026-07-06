En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, Argentina y Egipto se verán las caras mañana desde las 13:00 (hora Argentina, UTC-3) en el estadio Atlanta. Ambos equipos llegan con la motivación a tope, listos para luchar por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La selección argentina, liderada por Lionel Scaloni y actual campeona del mundo, intentará demostrar su favoritismo ante un Egipto que sueña con dar el gran golpe. Tanto la Albiceleste como los Faraones han llegado a esta etapa del torneo sin conocer la derrota, lo que añade un ingrediente extra de tensión y expectativa al encuentro.

La clasificación de Argentina fue lograda tras un emocionante partido ante Cabo Verde, que finalizó 3-2. En un encuentro de alta tensión, los sudamericanos tuvieron que trabajar arduamente para asegurar su pase, especialmente después de que el equipo debutante lograra igualar el marcador en dos ocasiones, forzando un tiempo extra donde los argentinos lograron prevalecer.

Por su parte, Egipto también enfrentó su propia prueba de fuego, al igualar 1-1 con Australia y, tras 120 minutos de juego, avanzó en la tanda de penales al vencer 4-2. Este resultado no solo les permitió clasificar, sino que marcó un hito en su historia mundialista, ya que es la primera vez que alcanzan esta fase sin ser derrotados.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Egipto en la historia de los Mundiales. Hasta ahora, los antecedentes favorecen a la selección argentina, con una victoria contundente de 6-0 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 y un triunfo de 2-0 en un amistoso en 2008.

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Resultados de Egipto en el Mundial

Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Egipto 3 (21 de junio)

Fase de Grupos: Egipto 1 vs Irán 1 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Australia 1 vs Egipto 1 (2-4 en penales a favor de Egipto) (3 de julio)

Horario según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas