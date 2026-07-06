<p>El esperado partido correspondiente a los octavos de final del Mundial se llevará a cabo hoy a las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Seattle.</p><p>Estados Unidos, como anfitrión del torneo, intentará capitalizar la ventaja de jugar en casa para continuar con su sueño de avanzar en la competencia, mientras que Bélgica anhela reafirmar su condición de favorita y seguir en su búsqueda por conquistar la Copa del Mundo, un título que les ha sido esquivo hasta ahora.</p><p>El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega tras un destacado triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en la ronda de 16, a pesar de que tuvieron que lidiar con la dificultad de jugar con diez hombres durante gran parte del segundo tiempo. Sin embargo, las bajas son un desafío, ya que el delantero Folarin Balogun no podrá participar en este crucial enfrentamiento.</p><p>Este es un retorno significativo para Estados Unidos a los octavos de final, una fase que les ha traído problemas en sus últimas participaciones, exceptuando la Copa Mundial de Rusia 2018, donde no lograron clasificar. Como país anfitrión por segunda ocasión, luego de 1994, buscan superar su mejor actuación histórica, que es el tercer puesto obtenido en 1930 en Uruguay.</p><p>Por su parte, Bélgica, bajo la dirección de Rudi García, ha demostrado su capacidad al recuperar un 0-2 en la ronda de 16, sellando su clasificación con un penal agónico en el último minuto de la prórroga contra Senegal.</p><p>Un equipo que se ha consolidado como uno de los grandes en la última década, Bélgica aspira a volver a los cuartos de final y dejar atrás sus mejores logros pasados, que incluyen un tercer lugar en Rusia 2018 y un cuarto en 1986 en México.</p><p>El árbitro que dirigirá el encuentro será Adham Makhadmeh.</p><h5>Resultados de Estados Unidos en la Copa del Mundo</h5><p>Fase de Grupos: Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)<br>Fase de Grupos: Estados Unidos 2 vs Australia 0 (19 de junio)<br>Fase de Grupos: Turquía 3 vs Estados Unidos 2 (25 de junio)<br>Dieciseisavos: Estados Unidos 2 vs Bosnia-Herz. 0 (1 de julio)</p><h5>Resultados de Bélgica en la Copa del Mundo</h5><p>Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)<br>Fase de Grupos: Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio)<br>Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio)<br>Dieciseisavos: Bélgica 3 vs Senegal 2 (1 de julio)</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horarios del partido según país</h5><p>Argentina: 21:00 horas<br>Colombia y Perú: 19:00 horas<br>Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas<br>Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas</p>