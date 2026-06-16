La Selección Argentina inicia hoy su camino en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con un objetivo que trasciende la defensa del título: alcanzar el Olimpo de los bicampeones. El equipo de Lionel Scaloni debuta frente a Argelia, un rival africano que promete exigencia física en una jornada inaugural que mantiene en vilo al planeta fútbol.

Toda la información necesaria para seguir el estreno de la Scaloneta: horarios, dónde verlo por TV y streaming, y el análisis de un once titular con sorpresas.

Argentina vs. Argelia: ¿a qué hora juega la Selección y dónde verlo?

El partido, correspondiente al Grupo J, se disputará este martes 16 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa de los Chiefs de la NFL, conocida por ser una de las canchas más ruidosas del mundo.

Para que no te pierdas ningún detalle, estas son las opciones para seguirlo en vivo:

TV Abierta y Cable: TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports (Canal 610/1610).

Streaming Online: DGO, Flow (Canal 109), Disney+ Premium, Paramount+ y Amazon Prime Video.

El récord absoluto de Lionel Messi: el hombre de las 6 Copas

Hoy no es un martes cualquiera para la historia del deporte. Al momento del pitazo inicial, Lionel Messi se convertirá en el primer futbolista en disputar seis Mundiales de la FIFA.

El capitán argentino dejará atrás la marca de cinco torneos que compartía con leyendas como Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa (México), Lothar Matthäus (Alemania) y Cristiano Ronaldo (Portugal). Con 38 años (cerca de cumplir 39), el “10” sigue rompiendo barreras de longevidad competitiva.

La Albiceleste busca una proeza que no se consigue desde hace más de 60 años. Solo dos naciones lograron defender el título con éxito de forma consecutiva:

Italia: 1934 y 1938. Brasil: 1958 y 1962 (de la mano de Pelé y Garrincha).

Fuente: Imagn Images John Reed

Argentina ya tuvo dos oportunidades previas de lograrlo (en 1982 y 1990), pero esta versión de la Scaloneta llega con un invicto y una madurez táctica que ilusiona con la cuarta estrella.

Formación confirmada: la apuesta de Scaloni por la renovación

Lionel Scaloni decidió combinar la columna vertebral de Qatar 2022 con la frescura de los jugadores que ganaron terreno en el último ciclo. La gran sorpresa es la inclusión de Facundo Medina en la banda izquierda y la titularidad de Thiago Almada, quien asume un rol protagónico tras su gran presente.

Los once elegidos son:

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El dato táctico: Con respecto a la final en Lusail, se mantienen 6 nombres. Sin embargo, el esquema se refresca con la entrada de Medina, quien hará su debut absoluto en una cita mundialista, aportando mayor solidez defensiva y juego aéreo.

Prensa Adidas

Agenda completa: los partidos del Mundial hoy, martes 16 de junio

La jornada no se agota con Argentina. Desde temprano, el mundo estará atento al debut de Francia (subcampeón vigente) y a la presentación de Erling Haaland con Noruega.

Hora (ARG) Partido Pantalla Recomendada 16 Francia vs. Senegal DSports / DGO / Paramount+ 19 Irak vs. Noruega TyC Sports / DSports / Amazon Prime 22 Argentina vs. Argelia TV Pública / Telefe / TyC / DSports / Disney+ 01:00 (Mié) Austria vs. Jordania TyC Sports / DGO

Los “Zorros del Desierto” regresan a una cita mundialista con un bloque defensivo muy compacto y transiciones rápidas. Argentina deberá cuidarse de su potencia física, un factor que históricamente ha incomodado a los equipos sudamericanos en los debuts. El último antecedente relevante de Argelia ante una potencia fue su histórica resistencia ante Alemania en 2014; hoy, buscarán dar el golpe ante el campeón del mundo.