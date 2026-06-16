La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) aprobó por unanimidad la reforma integral de su Estatuto durante la celebración de su LIIIº Congreso Extraordinario, en un proceso que marca un hito institucional para la entidad fundada en 1959 con el objetivo de promover la banca provincial bajo un paradigma de desarrollo.

Juan Cuatrommo,del Banco Provincia de Buenos Aires, preside la entidad.

Se trata de la primera actualización general de la normativa desde noviembre de 2006 y responde a una estrategia impulsada por la actual conducción, encabezada por su presidente, Juan Cuattromo. La reforma apunta a adaptar el funcionamiento de la asociación a las transformaciones de la industria financiera, manteniendo al mismo tiempo los principios históricos que dieron origen a la organización.

Según se informó, la iniciativa buscó “armonizar las diversas miradas, trayectorias e intereses de las instituciones miembros para construir una propuesta común” que, además de preservar la identidad de ABAPPRA, habilite la incorporación de nuevos asociados y la renovación de sus objetivos. En ese sentido, la actualización estatutaria incorpora una visión orientada a fortalecer el carácter federal de la entidad y su rol dentro del sistema financiero.

El proceso de elaboración de la reforma incluyó una dinámica de intercambio entre las distintas entidades que conforman la asociación. Desde ABAPPRA destacaron que se desarrolló “un intenso proceso de diálogo, escucha y construcción de acuerdos” que permitió reflejar la diversidad territorial e institucional de la banca representada.

El resultado, señalaron, evidencia un grado de madurez institucional que permitió priorizar consensos. En esa línea, se remarcó que la aprobación unánime “demuestra la madurez de la entidad para anteponer una visión sectorial compartida por encima de cualquier diferencia circunstancial”, en un contexto en el que el fortalecimiento del sistema financiero resulta clave para el desarrollo de las economías regionales.

La reforma consolida además una orientación estratégica centrada en el desarrollo regional y la inclusión financiera. En palabras de la propia entidad, se ratifica así “el compromiso colectivo con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales en cada rincón del país”.

Con este nuevo marco normativo, ABAPPRA busca posicionarse como una institución más moderna y dinámica. La asociación sostuvo que la actualización “consolida el liderazgo institucional” y sienta las bases para una organización “más ágil, participativa y representativa”, con capacidad de dar respuesta a los desafíos actuales y futuros del sector.

De este modo, la entidad avanza en la construcción de una estructura que combine tradición y adaptación, con un énfasis puesto en la articulación federal y en el fortalecimiento de la banca como herramienta de desarrollo económico.