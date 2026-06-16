La cotización deldólar este martes, 16 de junio de 2026 llegó a 3416.92 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -2,12%.

La cotización del Dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -3.98% y en el último año acumula -11.66%.

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días predominó la caída, con cinco descensos consecutivos en la parte media, un breve repunte en los días 8 y 9 y un cierre nuevamente a la baja, sin jornadas de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.93%, superior al 13.34% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deben pagar 341.691,99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 683.383,98 pesos colombianos y 500 dólares, 1.708.459,95 pesos colombianos.