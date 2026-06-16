El esperado encuentro tendrá lugar mañana a las 16:00 (hora Argentina), marcando el inicio del Grupo I del Mundial 2026. El partido entre Francia y Senegal evoca recuerdos de aquel sorprendente enfrentamiento en Corea-Japón 2002, donde Senegal logró vencer al campeón defensor con un contundente 1-0.

Francia, que disputará su 17ª Copa del Mundo, llegará con la intención de reafirmar su estatus como potencia global, habiendo competido en cada edición desde el torneo de 1998. Este equipo, dirigido por Didier Deschamps, ha alzado la copa en dos ocasiones, siendo la última en Rusia 2018. En las eliminatorias para el Mundial 2026, los franceses demostraron su fortaleza al terminar invictos, con seis victorias en su grupo clasificatorio, buscando hacer historia al convertirse en la segunda nación europea en alcanzar tres finales consecutivas.

Por su parte, Senegal, que vuelve a la competencia por tercera vez consecutiva, buscará superar su propio récord de 2002, cuando llegaron a cuartos de final. Su entrenador, Pape Thiaw, quien fue parte fundamental del equipo que sorprendió al mundo hace más de dos décadas, lidera a los Leones de la Teranga con una impresionante racha de 26 partidos sin derrotas en los que sólo han cedido dos empates.

Este Mundial es especial, pues por primera vez contará con 48 selecciones y se desarrollará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. El innovador formato de competición incluirá 12 grupos de 4 equipos, de los cuales los dos mejores de cada grupo avanzarán, junto a los ocho mejores terceros.

Próximos partidos de Francia:

Grupo I - Fecha 2: vs Irak: 22 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Grupo I - Fecha 3: vs Noruega: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Próximos partidos de Senegal:

Grupo I - Fecha 2: vs Noruega: 22 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Grupo I - Fecha 3: vs Irak: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Horarios en diferentes países:

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas

El mundo del fútbol aguarda con ansias esta nueva edición del Mundial, y el enfrentamiento entre Francia y Senegal promete ser un emocionante espectáculo.