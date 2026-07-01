El mercado inmobiliario porteño sigue mostrando diferencias entre barrios. En mayo, el valor promedio de los departamentos avanzó 0,1%, aunque algunas zonas registraron incrementos interanuales de dos dígitos.

Según el último informe de Zonaprop, el metro cuadrado se ubicó en u$s 2462. En lo que va del año acumula un alza de 0,6% y todavía se mantiene 12% por debajo del máximo histórico.

Tres barrios encabezaron las mayores subas de precios de los departamentos en los últimos doce meses.

Los barrios que lideran

Saavedra encabezó el ranking de los barrios donde más aumentó el precio de los departamentos en el último año. Allí, el metro cuadrado alcanzó un valor promedio de u$s 2862, lo que representa una suba interanual del 10,1%.

El segundo lugar fue para Parque Avellaneda. En ese barrio, el metro cuadrado llegó a u$s 1660 luego de registrar un incremento del 9,5% en los últimos doce meses.

Agronomía completó el tercer lugar. El precio promedio se ubicó en u$s 2240 por m2, con un aumento interanual del 6,4%.

El top cinco se completó con Parque Chas y Santa Rita, donde los precios avanzaron 5,24% y 5,13%, respectivamente.

En baja

No todos los barrios registraron aumentos durante el último año. Lugano encabezó las bajas, con una caída interanual del 4,83% , lo que ubicó el valor promedio del metro cuadrado en u$s 1041.

El ranking continúa con Constitución, donde los precios retrocedieron 4,02%; San Nicolás, con una baja del 3,99%; Paternal, con un descenso del 2,11%; y Villa Luro, que registró una caída del 2,03% en los últimos doce meses.

Los más buscados

Las propiedades de menor valor son las que muestran mayor movimiento. Los inmuebles con precios inferiores a u$s 100.000 reciben un 38% más de consultas que aquellos ubicados en el rango de entre u$s 100.000 y u$s 175.000.

Las unidades de dos y tres ambientes también concentran la mayor parte de las búsquedas y representan el 64% de la demanda.

Los monoambientes, en cambio, continúan perdiendo participación y hoy explican menos del 8% de las consultas.

Los PH mantienen además una fuerte presión de demanda. En la Ciudad, cada aviso de este tipo recibe más del doble de consultas que un departamento promedio, una tendencia que se mantiene desde hace varios trimestres.