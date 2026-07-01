Qué empresas dejarán de pagar retenciones para exportar y cómo saber si sus productos están alcanzados
El Gobierno eliminó los derechos de exportación para cientos de productos industriales y estableció un cronograma de reducción para otros bienes. La medida alcanza a sectores como química, petroquímica, siderurgia, aluminio, caucho y parte de la industria automotriz.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 1° de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.