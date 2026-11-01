En esta noticia River vs. Boca: formaciones

El fútbol argentino vuelve a detenerse este domingo con una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, que se enfrentan desde las 15 en la Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, el Xeneize abrió el marcador ante el Millonario, que juega con uno menos desde los 10 minutos por la expulsión de Martínez Quarta.

A partir de la ventaja numérica, Boca asumió el control del encuentro y impuso su ritmo. El premio al dominio no tardó en llegar a través de la pelota parada: Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina certero y Di Lollo, tras zafarse del marcaje de Lautaro Rivero —quien había entrado por Lucas Beltrán para reordenar el fondo tras la expulsión—, estampó de cabeza el 1-0.

El encuentro es arbitrado por Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco está a cargo del VAR. La transmisión televisiva está disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Es un partido de vital importancia para ambos equipos, debido a que llega en un momento bisagra del semestre. El equipo de Leonardo Ponzio se ubica 4° en la Zona B con 23 puntos, aunque todavía muestra altibajos defensivos y una marcada dependencia del nivel individual de figuras como Ángel Correa

Por su parte, el Xeneize está en la pelea por la cuádruple corona y el Superclásico es fundamental de cara a sus posibilidades de terminar en lo más alto de la tabla anual para quedarse con el título de Campeón de Liga.

Leandro Paredes (d) de Boca habla con Nicolás Otamendi de River EFE/ Nicolás Suárez

River vs. Boca: formaciones

River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.