La gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España que se disputará este próximo domingo pondrá frente a frente a dos potencias con una profunda conexión futbolística y con la figura de Alfredo Di Stéfano como puente entre ambos países.

Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el delantero ostenta un récord que hoy resulta inverosímil: es el único talento de jerarquía global que vistió los colores de ambas selecciones mayores y, por una insólita cadena de desgracias, jamás logró jugar un solo minuto en un Mundial. Su historia es una paradoja brillante y melancólica que une a las dos patrias que hoy se disputan la máxima gloria.

El romance de Di Stéfano con la camiseta argentina fue breve pero arrollador. En 1947, bajo la conducción de Guillermo Stábile, un joven atacante que despuntaba en River Plate fue convocado para disputar el Campeonato Sudamericano (hoy Copa América) en Guayaquil, Ecuador.

Allí, dejó una huella imborrable al marcar seis goles en apenas seis partidos disputados, liderando a un equipo repleto de figuras históricas hacia la conquista del título. Todo indicaba que la Albiceleste había encontrado a su carta ganadora para dominar el fútbol mundial durante la década siguiente.

Sin embargo, los conflictos políticos y dirigenciales de la época arruinaron el sueño mundialista de toda una generación del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió retirar a la selección y no participar en los Mundiales de Brasil 1950 y Suiza 1954 por fuertes discrepancias con la FIFA y con la confederación brasileña.

Real Madrid

En medio de esa prolongada huelga internacional, Di Stéfano emigró en 1949 al fútbol colombiano para brillar en Millonarios y, posteriormente, recaló en el Real Madrid, donde cambiaría la historia del deporte europeo para siempre.

Radicado en la capital española y convertido en el futbolista más determinante del planeta, Di Stéfano obtuvo la nacionalidad en 1956 y la FIFA, tras una serie de gestiones y cambios reglamentarios, le permitió representar a España.

Su impacto en la Roja fue inmediato y contundente. Disputó 31 partidos y anotó 23 goles, consolidándose como el máximo artillero histórico del seleccionado ibérico, un récord que mantuvo inalterable durante más de tres décadas hasta ser superado por Emilio Butragueño en 1990. España tenía, por fin, al as de espadas para ir a buscar la Copa del Mundo.

Pero la maldición de los Mundiales persiguió al astro sin tregua . En la antesala de Suecia 1958, una inesperada eliminación en las clasificatorias ante Escocia dejó a los españoles fuera de la competencia.

Real Madrid

Cuatro años más tarde, el destino parecía darle su merecida revancha: la selección ibérica clasificó a Chile 1962 y Di Stéfano, con 35 años, fue incluido en la lista definitiva. Viajó a Sudamérica con la ilusión intacta, pero una grave lesión en el nervio ciático sufrida en el último partido de preparación le impidió recuperarse a tiempo. Observó todo el torneo desde el banco de suplentes y España se despidió rápidamente en la primera ronda.

Hoy, mientras Argentina y España calientan motores para definir al campeón del mundo en Norteamérica, el fantasma de Di Stéfano sobrevuela el certamen como el mayor mito de los Mundiales.

El hombre que se sentó en la misma mesa de Pelé, Cruyff y Maradona construyó un imperio de cinco Copas de Europa consecutivas y levantó Balones de Oro, pero su vitrina personal quedó eternamente vacía de la foto más anhelada.