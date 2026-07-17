Tras la épica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, la ilusión volvió a instalarse en el país. La Selección venció 2-1 a Inglaterra el miércoles, en un partido que se lo empezó a complicar la apertura del marcador inglés en el segundo tiempo.

Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni volvió a apelar a su costado más dramático para dar vuelta el resultado con una remontada clave de la mano de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

De esta forma, el domingo Argentina se medirá contra España en el estadio MetLife de Nueva Jersey luego de que La Roja venciera a Francia en semifinales.

Y, aunque Kylian Mbappé se quedó sin trofeo colectivo, aún sigue en carrera para uno de los reconocimientos más grandes del Mundial: la Bota de Oro, otrorgada al mayor goleador del torneo.

Es que este fin de semana se definirá esta pulseada, ya que Messi y el francés llegan empatados como goleadores, con ocho tantos cada uno.

Mbappé buscará superar al argentino el sábado, en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, mientras que Messi cerrará el domingo en la final en busca no solo del bicampeonato, sino también de coronarse como el mayor goleador del torneo.

Así, con la Bota de Oro 2026 aún en juego, vuelve a circular la pregunta de quiénes son, en rigor, los goleadores argentinos en la historia de los Mundiales a los que Messi podría unírseles este fin de semana.

Kempes y Stábile: los dos goleadores argentinos en la historia de los Mundiales

Messi y Maradona son, para cualquier hincha, los dos nombres que definen la historia futbolera argentina. Sin embargo, ninguno de los dos ganó nunca el título de goleador de un Mundial. Ese lugar lo ocupan otros dos jugadores, ambos de generaciones muy anteriores.

El primero fue Guillermo Stábile, en la primera edición de la historia. El centrodelantero convirtió ocho goles en el Mundial de 1930, mientras la Selección terminó subcampeona ante Uruguay, el local.

El segundo fue Mario Kempes, en el único Mundial que Argentina ganó en casa. El cordobés terminó como máximo artillero del Mundial 1978 con seis goles, el mismo torneo en el que el equipo se consagró campeón por primera vez.

Ninguno de los dos títulos individuales le quita protagonismo a lo que representan Messi y Maradona en el folklore albiceleste. Pero el dato estadístico es así: en materia de goleadores de Mundial, el podio argentino lo escriben Stábile y Kempes, no los dos ídolos más nombrados del país.

Esa distancia entre ídolo total y goleador del torneo es, de hecho, un patrón que se repite en la historia del premio. Ningún jugador ganó nunca el título de goleador en dos Mundiales distintos, y varios campeones del mundo ni siquiera aparecen en la lista.

Todos los goleadores de la historia de los Mundiales

Este es el repaso completo, edición por edición, según el relevamiento de Sports Illustrated. Argentina aparece dos veces: en 1930, con Stábile, y en 1978, con Kempes, la misma Copa que ahora la Selección busca repetir el domingo ante España.

1930 — Guillermo Stábile (Argentina): 8 goles

1934 — Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia): 5 goles

1938 — Leônidas (Brasil): 7 goles

1950 — Ademir (Brasil): 9 goles

1954 — Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles

1958 — Just Fontaine (Francia): 13 goles

1962 — Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Flórián Albert (Hungría), Valentin Ivanov (Unión Soviética), Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile), empatados: 4 goles cada uno

1966 — Eusébio (Portugal): 9 goles

1970 — Gerd Müller (Alemania): 10 goles

1974 — Grzegorz Lato (Polonia): 7 goles

1978 — Mario Kempes (Argentina): 6 goles

1982 — Paolo Rossi (Italia): 6 goles

1986 — Gary Lineker (Inglaterra): 6 goles

1990 — Salvatore Schillaci (Italia): 6 goles

1994 — Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria), empatados: 6 goles cada uno

1998 — Davor Šuker (Croacia): 6 goles

2002 — Ronaldo (Brasil): 8 goles

2006 — Miroslav Klose (Alemania): 5 goles

2010 — Thomas Müller (Alemania): 5 goles

2014 — James Rodríguez (Colombia): 6 goles

2018 — Harry Kane (Inglaterra): 6 goles

2022 — Kylian Mbappé (Francia): 8 goles

Con la final del domingo todavía por jugarse, Messi tiene otra chance de sumar goles a su historial mundialista. Pero el título de goleador de un Mundial, el que sí lograron Stábile y Kempes, sigue siendo una cuenta pendiente para el mejor jugador de la historia argentina.