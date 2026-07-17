La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a Argentina y España. También pondrá a prueba a ambos seleccionados en un escenario que fue motivo de discusión durante todo el torneo. El MetLife Stadium de Nueva Jersey llegará al partido decisivo rodeado de cuestionamientos por el estado de su césped y con un pronóstico de altas temperaturas que podría condicionar el desarrollo del juego.

A diferencia de buena parte de los estadios utilizados durante la Copa del Mundo, el MetLife es un estadio abierto. Para el domingo se espera una temperatura cercana a los 30 grados, con una elevada sensación térmica producto de la humedad, un contexto que obligará a administrar el desgaste físico durante los 90 minutos e incluso podría hacer necesarias las pausas de hidratación.

Sin embargo, las mayores críticas durante el torneo apuntaron al terreno de juego. Varios futbolistas y entrenadores coincidieron en que el césped se endurece rápidamente por el calor, incluso después de ser regado, lo que modifica el comportamiento de la pelota y dificulta mantener un ritmo alto de circulación.

El primero en advertirlo fue Vinicius Jr. tras el partido entre Brasil y Marruecos. Más tarde se sumaron el francés Adrien Rabiot y el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, quienes describieron una superficie muy rígida, con características más parecidas a un césped sintético que a uno natural.

Las condiciones podrían tener una incidencia especial en dos equipos acostumbrados a priorizar la posesión y la circulación rápida de la pelota. Un campo más duro suele favorecer un juego menos fluido y obliga a los futbolistas a adaptar controles, pases y cambios de dirección durante todo el encuentro.

España llega después de disputar la mayor parte de sus partidos en estadios cerrados o con condiciones climáticas más benignas, aunque realizó buena parte de su preparación en ciudades con temperaturas elevadas. Argentina, por su parte, también afrontó encuentros bajo distintos escenarios climáticos durante el torneo, aunque la final presentará un desafío diferente por la combinación de calor, humedad y estado del campo.

Más allá de las condiciones, ambos seleccionados deberán adaptarse rápidamente a un escenario que será el mismo para los dos. En un partido que definirá al campeón del mundo, los detalles pueden inclinar la balanza, y el césped del MetLife aparece como uno de los factores extrafutbolísticos que más atención generó durante toda la Copa.