El esperado enfrentamiento entre Francia e Inglaterra tendrá lugar mañana por la tarde, donde ambos equipos buscarán dejar una huella en el Mundial 2026, al competir por la medalla de bronce a partir de las 18:00 (hora Argentina).

Este será el 33.° partido que sostendrán en la historia, con Inglaterra liderando el historial con 17 triunfos, mientras que Francia ha conseguido 10 victorias y se han registrado 5 empates. Además, será la cuarta vez que se crucen en una Copa del Mundo, habiéndose visto las caras anteriormente en 1966 y 1982, donde Inglaterra salió victorioso, mientras que en el último encuentro disputado en Qatar 2022, Francia se llevó el triunfo por 2-1 en los cuartos de final.

Francia llega a este partido tras haber ganado seis de sus encuentros en el torneo, cosechando un total de 16 goles a favor y solo 4 en contra. El equipo dirigido por Didier Deschamps busca conseguir el tercer puesto por tercera ocasión, tras haberlo logrado en Suecia 1958 y México 1986. En el ataque, el joven talento Kylian Mbappé continúa reafirmando su histórico camino como máximo goleador de Francia en la historia de los Mundiales, con el apoyo del destacado rendimiento de Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Por su parte, Inglaterra se plantea como objetivo alcanzar el mejor resultado en una Copa del Mundo desde su título en 1966 y buscará conquistar el tercer puesto por primera vez, ya que en 1990 y 2018 no lograron salir victoriosos en esta instancia. Con un registro de 16 goles durante el torneo, los Tres Leones han brillado bajo la capitanía de Harry Kane y el talento ofensivo de Jude Bellingham, quienes han sido claves en el desempeño del equipo.

Además de la lucha por el tercer puesto, este partido representará otro capítulo en la histórica rivalidad entre estas dos potencias del fútbol europeo. El equipo que se lleve la victoria no solo cerrará su participación en el Mundial de forma exitosa, sino que también obtendrá una medalla que enriquece su legado en la competencia mundial.

El árbitro Jesús Valenzuela Sáez estará a cargo de dirigir este apasionante encuentro.

Resultados recientes de Francia en el Mundial:

- Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

- Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

- Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

- Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

- Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

- Cuartos de Final: Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio)

- Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio)

Resultados recientes de Inglaterra en el Mundial:

- Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

- Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

- Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

- Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

- Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

- Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

- Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio)

Horario del partido por país:

- Argentina: 18:00 horas

- Colombia y Perú: 16:00 horas

- Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 15:00 horas

- Venezuela y Chile: 17:00 horas