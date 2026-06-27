El emocionante duelo entre Brasil y Japón está programado para este lunes 29 de junio a las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Houston, marcando un nuevo capítulo en su historia futbolística.

Ambas selecciones se encuentran en la fase de eliminación directa del Mundial, donde Brasil, tras culminar la fase de grupos con siete puntos y al mando de Carlo Ancelotti, busca retomar la senda hacia la gloria que no toca desde 2002. A pesar de iniciar el torneo con un empate ante Marruecos, el equipo brasileño se recuperó eficazmente, logrando victorias contundentes ante Haití y Escocia, ambas acabando con un marcador de 3-0. Este último partido fue particularmente significativo, marcando el regreso de Neymar a la selección tras casi tres años fuera del equipo.

Por su parte, el equipo japonés llega a este encuentro tras finalizar segundo en el Grupo F, con un camino que incluyó un vibrante empate 2-2 contra Países Bajos, seguido de una contundente victoria 4-0 sobre Túnez y finalmente, un empate 1-1 frente a Suecia. Este será el octavo Mundial para Japón, que busca superar su mejor desempeño, que ha consistido en alcanzar los octavos de final en cuatro ocasiones anteriores: 2002, 2010, 2018 y 2022.

En este partido, Brasil parte como favorito, siendo la única nación que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo y ostenta un récord impresionante con cinco títulos en su haber. Los aficionados esperan un encuentro lleno de acción, donde tanto la historia como la pasión por el fútbol se enfrentarán en el terreno de juego.

Horarios del partido según país