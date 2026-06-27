El próximo martes 30 de junio, a las 14:00 (hora Argentina), Costa de Marfil y Noruega se encontrarán en un emocionante partido de 16avos del Mundial.

Ambas selecciones llegan a esta etapa con buena forma competitiva, destacándose por sus capacidades ofensivas durante la fase de grupos. Este será un choque sin antecedentes entre estos dos equipos.

Costa de Marfil, que finalizó segundo en el Grupo E, ha tenido un recorrido notable. Consiguieron una victoria clave contra Curazao por 2-0 y un triunfo significativo ante Ecuador 1-0, aunque cedieron ante Alemania en un ajustado 2-1. Con este rendimiento, el equipo africano ha conseguido avanzar de ronda en su cuarta participación en el torneo, habiendo estado presente en 2006, 2010 y 2014.

Por su parte, Noruega ha mostrado su poderío ofensivo durante el torneo, registrando victorias importantes como el 4-1 frente a Irak y un partido disputado contra Senegal, que terminó 3-2. Sin embargo, sufrió una derrota abultada contra Francia, finalizando ese partido 4-1. Esta será la cuarta ocasión que Noruega participe en un Mundial, regresando después de 28 años desde su última aparición en 1998, con intervenciones previas en 1938 y 1994, donde llegaron a octavos de final.

Horarios de Costa de Marfil y Noruega según cada país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas