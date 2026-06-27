El próximo martes 30 de junio a las 18:00 (hora Argentina), Francia y Suecia se verán las caras en el estadio Nueva York, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial.

Francia, que terminó la fase de grupos en la primera posición del Grupo I con puntaje perfecto, se presenta como uno de los favoritos del torneo. Su camino hasta este punto ha sido impresionante, comenzando con una victoria convincente de 3-1 sobre Senegal, seguido de un triunfo 3-0 ante Irak, y a pesar de sufrir una derrota 4-1 contra Noruega, mantuvo el liderato en su grupo.

Los actuales campeones del mundo, con títulos en 1998 y 2018, buscan seguir avanzando y demostrar su calidad en la eliminatoria, añadiendo así una nueva estrella a su ya brillante historia.

Por su parte, Suecia logró clasificar como uno de los mejores terceros tras realizar una fase de grupos irregular pero luchadora. Comenzaron bien con un aplastante 5-1 sobre Túnez, pero luego enfrentaron dificultades con una derrota de 5-1 ante Senegal y un empate crucial 1-1 contra Japón que les permitió continuar en el torneo.

Los suecos regresan al Mundial después de ocho años de ausencia, y su mejor recuerdo en la competencia fue el subcampeonato que lograron en 1958 como anfitriones. Además de ese logro, han alcanzado un tercer lugar en las ediciones de 1950 y 1994, y un cuarto puesto en 1938. Ahora, están ansiosos por marcar su regreso y reescribir su historia en la etapa decisiva.

Enfrentamientos previos destacan a Francia como la nación dominante, con un récord de 5 victorias en 8 encuentros oficiales contra Suecia desde 2005, que incluye solo 2 triunfos para los escandinavos y 1 empate. Sin embargo, nunca se han encontrado en una Copa del Mundo, lo que añade un elemento de novedad al partido que se avecina.

Horario Francia y Suecia, según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas