Este sábado, Argelia y Austria llevaron a cabo un emocionante enfrentamiento en el estadio Kansas City, donde ambos equipos se repartieron los puntos al finalizar 3-3. Entre los goleadores por Argelia se encontraron Rafik Belghali (44’) y Riyad Mahrez, quien se despachó con dos tantos (14’ y 47’), mientras que por Austria, marcaron Marko Arnautovic (27’), Marcel Sabitzer (9’) y Sasa Kalajdzic (50’).

Durante el primer tiempo, Fares Chaibi pudo haber cambiado el curso del partido, sin embargo, su disparo se estrelló en el poste, manteniendo el marcador a favor de Austria hasta ese momento.

A pesar de tener un 63% de posesión, Argelia no logró convertir su dominio en una victoria y se tuvo que conformar con un empate en lo que fue un juego vibrante.

Riyad Mahrez fue el jugador más destacado del encuentro, aportando 2 goles, completando 34 pases exitosos y registrando 3 intentos al arco rival.

El jugador austríaco Sasa Kalajdzic también tuvo un papel crucial al anotar un gol para su selección.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, optó por una formación 4-5-1, alistando a Oussama Benbot en el arco; la defensa compuesta por Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini y Jaouen Hadjam; en el mediocampo, contaron con Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb y Fares Chaibi; mientras que Amine Gouiri lideró el ataque.

Del lado de Austria, el técnico Ralf Rangnick eligió también un esquema 4-5-1, con Alexander Schlager defendiendo la portería; la línea defensiva fue ocupada por Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, y Phillipp Mwene; en el mediocampo fueron alineados Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer; y Marko Arnautovic fue el delantero principal.

El partido fue arbitrado por Ilgiz Tantashev, quien estuvo atento a las jugadas durante el encuentro.

Cambios en Argelia

70’ 2T - Salió Jaouen Hadjam por Rayan Ait Nouri

71’ 2T - Salieron Amine Gouiri por Zineddine Belaid y Rafik Belghali por Samir Chergui

94’ 2T - Salieron Houssem Aouar por Fares Ghedjemis

Cambios en Austria

45’ 2T - Salieron Marko Arnautovic por Michael Gregoritsch, Xaver Schlager por Florian Grillitsch y Romano Schmid por Paul Wanner

61’ 2T - Salió David Alaba por Kevin Danso

Amonestado en Austria:

10’ 1T Marko Arnautovic (Conducta antideportiva)