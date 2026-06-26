Este miércoles, a las 20:30 (hora Argentina), Colombia y Portugal se verán las caras en el estadio Miami, en el marco de la tercera fecha del Grupo K del Mundial.

A pesar de que ambos equipos ya tienen garantizada su clasificación a los 16avos de final, el enfoque está claro: cada uno aspira a terminar en la cima del grupo.

Colombia ha tenido un arranque sobresaliente, comenzando con una victoria contundente 3-1 sobre Uzbekistán, seguida de un ajustado triunfo 1-0 ante la República Democrática del Congo.

Por otro lado, Portugal inició su andadura con un empate 1-1 contra la República Democrática del Congo, resultado que propició una respuesta convincente en su siguiente encuentro, donde despachó a Uzbekistán con un impresionante 5-0.

El árbitro designado para este duelo será Alireza Faghani.

Rumbo a los dieciseisavos de final

De acuerdo a la normativa del torneo, el equipo que finalice en primera posición se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el subcampeón jugará contra el segundo del Grupo A. La ubicación del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su puesto en la clasificación de terceros.

Horarios de Colombia y Portugal según país

Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas