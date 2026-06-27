<p>El duelo esperado entre Países Bajos y Marruecos dará comienzo el próximo lunes 29 de junio a las 22:00 horas (hora Argentina) en el estadio Monterrey. Este partido pertenece a la llave 4 de la fase de 16avos de final del Mundial y promete ser emocionante, ya que ambos equipos buscan avanzar en su camino hacia el codiciado título.</p><p>Países Bajos se presentó de manera sólida en la fase de grupos, finalizando en la primera posición del Grupo F. Su camino hacia esta instancia incluyó un empate ante Japón por 2-2, seguido de una contundente victoria 5-1 sobre Suecia y un 3-1 frente a Túnez. El equipo neerlandés, bajo la dirección de Ronald Koeman, está en su duodécima Copa del Mundo, persiguiendo un sueño que ha eludido a la selección en finales pasadas, incluidas las de 1974, 1978 y 2010. Tras llegar a los cuartos de final en la edición anterior, ahora aspiran a seguir escalando posiciones en este torneo.</p><p>Por otro lado, Marruecos logró su clasificación al vencer de manera contundente en el Grupo C. El equipo africano debutó con un valioso empate 1-1 ante Brasil, luego logró un triunfo ajustado de 1-0 contra Escocia y cerró su fase de grupos con una impresionante victoria por 4-2 frente a Haití. Esta es la séptima aparición de los Leones del Atlas en una Copa del Mundo, manteniendo una presencia constante en las últimas competiciones. En el Mundial pasado, hicieron historia al convertirse en el primer equipo africano y árabe en alcanzar las semifinales, culminando su campaña en el cuarto lugar.</p><p>La historia entre Países Bajos y Marruecos resalta un par de victorias neerlandesas y un empate en sus enfrentamientos previos. El más recordado de estos encuentros fue durante la fase de grupos del Mundial de EE.UU. en 1994, donde ambos se dividieron puntos tras un emocionante empate 2-2.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horario Países Bajos y Marruecos, según país