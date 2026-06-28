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La Argentina de Scaloni terminó la fase de grupos con una victoria sólida. Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi sellaron el triunfo en Dallas ante una Jordania que intentó resistir pero no tuvo respuestas ante la jerarquía albiceleste.

El AT&T Stadium de Dallas fue el escenario de una fiesta celeste y blanca. Argentina no desplegó su mejor versión, pero igualmente no tardó en imponer su superioridad frente a los jordanos, que disputaban su primera Copa del Mundo con más orgullo que recursos.

¡TIENE FUTURO EL PIBE!



A los 80' y de tiro libre, la joven promesa puso el 3-1 ante Jordania pic.twitter.com/l5Ldy8eG1M — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

El primero en romper el cero fue Giovani Lo Celso. A los 18 minutos, el volante convirtió un golazo de tiro libre que encendió al estadio y dejó en claro cuáles eran las intenciones de un equipo que no quería concesiones, aunque Scaloni rotara varios titulares.

Doce minutos después, llegó el segundo. Lautaro Martínez no perdonó desde el punto del penal y puso el 2 a 0 antes del descanso. El Toro, siempre hambriento dentro del área, anotó con frialdad y amplió la ventaja con autoridad.

Jordania, sin embargo, no se rindió. En el complemento, el conjunto asiático descontó y mostró dignidad hasta el final. El gol visitante generó un momento de tensión en el estadio, pero la reacción argentina fue inmediata y contundente.

Porque Lionel Messi entró al campo y con él, llegó la magia. El capitán anotó a los 79 minutos con un golazo de tiro libre, su sello personal, su firma en cada torneo que toca. El grito en Dallas fue unánime: la bestia mundialista seguía despierta.

¡GOLAZO DE LO CELSO!



A los 19' y tras una gran ejecución de tiro libre, el mediocampista puso el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/65YIdeTkds — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Con este triunfo, Argentina cerró el Grupo J con puntaje perfecto, sumando tres victorias en tres partidos. La Albiceleste llega a los 16avos de final en el mejor estado anímico posible, sin fisuras y con la confianza del campeón vigente.

Scaloni apostó por una formación alternativa sin descuidar el libreto. Los suplentes respondieron a la altura de la exigencia y demostraron que el plantel tiene profundidad suficiente para competir en cualquier escenario del torneo más grande de la historia.

¡EL TORO DE PENAL PARA ESTIRAR LA VENTAJA! 🇦🇷



A los 30' del primer tiempo, Lautaro Martínez anotó desde los 12 pasos el 2-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/JvW229Xt5i — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

El próximo viernes, en Miami, Argentina enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final. Los Tiburones Azules son la gran sorpresa del Mundial y llegan con la ilusión del debutante feliz. Pero la campeona del mundo ya envió su mensaje: sigue sin piedad.

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