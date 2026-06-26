Estados Unidos es una de las selecciones que más impresionó debido a su juego durante el Mundial 2026 y gran parte se lo debe a su DT, Mauricio Pochettino. Sin embargo, el argentino explicó que no todo fue color de rosa en su llegada.

Y es que justamente, el extécnico del PSG no ha tenido reparos en hablar con total sinceridad sobre los desafíos que enfrentó al llegar al banquillo del USMNT. Por este motivo, sus declaraciones dieron la vuelta al mundo deportivo.

Mauricio Pochettino, técnico argentino: “Fuimos unos ingenuos al firmar con Estados Unidos” Reuters

Las críticas de Pochettino al firmar como DT de Estados Unidos

En una de sus declaraciones más impactantes, Pochettino reconoció en rueda de prensa: “Fuimos unos ingenuos al firmar el contrato. Subestimamos la situación. Lo que encontramos fue peor de lo que esperábamos”.

Pochettino explicó que tanto él como su cuerpo técnico creían que los jugadores estarían “desesperados por ayudar” y que todos se involucrarían al máximo por representar a su país.

Sin embargo, la realidad fue “todo lo contrario”. El proyecto requirió un profundo trabajo de reconstrucción para revertir una dinámica de bajo compromiso en algunos futbolistas. “Recibimos un gran golpe de realidad”, admitió el argentino.

Primer lugar de grupo en el Mundial 2026 y críticas pese al éxito

A pesar de este complicado inicio, el balance actual es altamente positivo. Estados Unidos clasificó como líder de su grupo en la fase de grupos del Mundial 2026, un logro que el santafesino defendió con vehemencia tras la derrota 3-2 ante Turquía en el último partido.

“Nadie nos ha felicitado por terminar en primer lugar de un grupo muy difícil”, reclamó el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro en Los Ángeles.

“Somos un mejor equipo que antes. He estado mucho tiempo en el fútbol. Sé que ha sido complicado para los muchachos jugar sin tener algo por qué competir, por eso estoy contento con el desempeño. Todas las conclusiones son positivas”, destacó el jueves por la noche.

El enojo de Pochettino tras la derrota contra Turquía

Pochettino criticó el tono de algunas preguntas de los periodistas, a las que calificó de “un poco raras”, y lamentó la vibra negativa: “Parece que nos vamos a casa y Turquía se queda en el torneo”.

Mauricio Pochettino, técnico argentino: “Fuimos unos ingenuos al firmar con Estados Unidos” @USMNT

El argentino relativizó la derrota en el cierre de grupo, recordando que el principal objetivo ya estaba cumplido: clasificar como líderes. “El resultado es anecdótico, las prioridades eran otras. Teníamos que poner varias cosas en equilibrio”, explicó, citando incluso el caso de Alemania, una de las favoritas, que también perdió su tercer partido.

Para él, pensar solo en ganar los tres partidos de la fase de grupos es “mezquino” y “pensar en pequeño”. El verdadero objetivo del equipo anfitrión es llegar lejos en el torneo y, por qué no, pelear por el título. “La historia es ganar la Copa del Mundo, no ganar tres partidos”, sentenció.

La actualidad de Estados Unidos con Pochettino de técnico

Bajo la dirección de Pochettino, el Team USA ha mostrado una identidad clara, mayor intensidad y ambición. Tras victorias convincentes en los primeros encuentros (incluida una goleada ante Paraguay y un sólido triunfo 2-0 sobre Australia), el equipo ha generado ilusión entre los aficionados estadounidenses.

El técnico argentino ha priorizado dar minutos a diferentes jugadores en el tercer partido , probando alternativas de cara a los octavos de final. Este enfoque pragmático contrasta con las expectativas iniciales y demuestra la evolución del proyecto.

Además, dejó la puerta abierta a continuar al frente del equipo después del Mundial, aunque su prioridad absoluta es el presente torneo. Su honestidad al reconocer las dificultades iniciales contrasta con el optimismo actual por los resultados obtenidos.

Ahora, deberá enfrentarse a Bosnia Herzegovina por los 16avos de final y conseguir el pase a octavos, situación que ya logró en 6 ocasiones pasadas.