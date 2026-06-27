Colombia buscará cerrar la fase de grupos con una victoria frente a Portugal en el Mundial 2026.

Colombia cerrará este fin de semana su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente a Portugal por la tercera fecha del Grupo K. Luego de ganar sus dos primeros encuentros, la Tricolor buscará un triunfo ante uno de los candidatos al título para terminar la zona en lo más alto.

El equipo de Néstor Lorenzo ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente ronda, aunque el duelo será determinante para definir la posición final del grupo. Portugal, por su parte, también llega con opciones de quedarse con el liderato.

Cuándo y a qué hora juegan Colombia y Portugal

El compromiso entre colombianos y portugueses se disputará este sábado 27 de junio de 2026. El encuentro está programado para las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Como sucede en la última jornada de la fase de grupos, los dos partidos del Grupo K se jugarán de manera simultánea. Al mismo tiempo que Colombia enfrente a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo también estarán definiendo sus posiciones en la zona.

La expectativa es alta por tratarse de uno de los duelos más atractivos de esta etapa del campeonato, con dos selecciones que llegan con posibilidades de finalizar en la primera posición.

Colombia buscará cerrar la fase de grupos con una victoria frente a Portugal en el Mundial 2026. EFE/ Adan González

Las posibles formaciones para el partido

Néstor Lorenzo analiza algunas variantes para conformar el once inicial de Colombia. Entre las principales dudas aparecen Richard Ríos o Jefferson Lerma en el mediocampo, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero como enlace, y Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba en el ataque.

La probable formación de Colombia, según medios deportivos locales, sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba.

En Portugal, Roberto Martínez apostaría por: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

El estadio que albergará uno de los grandes partidos de la fase de grupos

El encuentro tendrá como escenario el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los recintos seleccionados para albergar partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

El estadio cuenta con capacidad para más de 65.000 espectadores y ha sido sede de numerosos eventos deportivos internacionales. Se espera una importante presencia de aficionados colombianos y portugueses en las tribunas.

Además de su relevancia dentro del torneo, el escenario se ha consolidado como uno de los principales centros deportivos de Florida y será protagonista de varios compromisos destacados durante el Mundial.

Dónde ver en vivo Colombia vs. Portugal

Los aficionados podrán seguir el partido a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Entre las opciones disponibles figuran DirecTV, Disney+, Caracol Televisión y RCN Televisión. Asimismo, distintas emisoras deportivas ofrecerán la narración radial del compromiso.

También habrá cobertura minuto a minuto en portales especializados y plataformas digitales, permitiendo a los seguidores mantenerse informados sobre cada incidencia del encuentro.