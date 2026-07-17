Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio la tan ansiada final del Mundial 2026. Por primera vez en la historia, los vigentes campeones de Europa y América definirán juntos la corona mundial.

Argentina buscará su cuarta estrella y, además, revalidar el título de campeón mundial. El equipo tiene la chance de convertirse en la primera selección en ganar dos Mundiales seguidos desde la Brasil de los años 50. España, por su parte, irá por su segundo título en otras tantas finales disputadas.

Mejor ataque vs. mejor defensa: el duelo de estilos entre Argentina y España

El partido enfrentará dos estilos de juego totalmente opuestos.

Argentina llega como el mejor ataque del campeonato, con 19 goles convertidos, 11 de ellos en las rondas eliminatorias. Esa cifra supera en 3 a Francia, en 5 a Inglaterra y Bélgica, y en 6 a España, que anotó 13 goles.

Lionel Messi encabeza la lista de goleadores argentinos con 8 conversiones en esta edición. El capitán es además el máximo anotador histórico del Mundial, con 21 goles acumulados en su carrera. Mikel Oyarzabal lidera entre los españoles, con 5 goles.

España, sin embargo, remata más que su rival. El conjunto de Luis de la Fuente acumula 120 disparos, 71 de ellos dentro del área. Argentina suma 113 intentos, con 65 remates desde dentro del área contraria.

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Pese a rematar menos, Argentina resulta más efectiva frente al arco rival . Según las estadísticas, convierte un gol cada 6 disparos, mientras España necesita 9 remates para marcar uno.

El gran contraste aparece en el rubro defensivo: España recibió un solo gol en todo el torneo , anotado por Charles de Keteleare en los cuartos de final ante Bélgica.

Argentina, en cambio, recibió 7, concentrados en sus últimos 5 partidos. Cabo Verde y Egipto le marcaron dos goles cada uno, mientras que Jordania, Inglaterra y Suiza sumaron uno cada uno.

Los arqueros reflejan esa diferencia: Unai Simón realizó 14 atajadas sobre 15 remates recibidos, mientras Emiliano “Dibu” Martínez detuvo 9 de los 16 disparos que enfrentó durante el torneo.

Cómo jugó cada equipo en la Semifinal

España llegó a la final tras vencer 2-0 a Francia en semifinales, con goles de Oyarzabal y Pedro Porro. La ausencia de Lamine Yamal y Nico Williams obligó a un cambio de identidad en el equipo.

La selección española reemplazó el vértigo ofensivo con el que ganó la Eurocopa hace dos años por el control del balón y el compromiso defensivo.

Argentina, en tanto, completó otra remontada en semifinales. El equipo de Lionel Scaloni venció a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos convertidos en los últimos diez minutos del partido, y ambos asistidos por Messi.

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