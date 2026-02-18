Los depósitos en dólares en bancos superaron los u$s 40 mil millones y están 22% por encima de los niveles del 2025. Es el derrotero clásico de los ahorros de los argentinos que se mueven siempre en función de la confianza que genere el gobierno de turno. Cuando el tipo de cambio se dispara, el BCRA pierde reservas, el gobierno es filo-expropiaciones y estatizaciones, caen los depósitos. Suben cuando ocurre todo lo contrario. A tal punto llegó el temor de ahorristas que en la segunda gestión de Cristina Kirchner, circularon versiones, falsas, de que la entonces AFIP tenía un scanner para detectar si en el interior de las cajas de seguridad en bancos había dólares. Lo sorprendente es que la versión prendió entre ahorristas. Todo es posible para ellos. Según la última información del BCRA al 10 de febrero ya hay u$s 40.889 millones pero en préstamos sólo existen u$s 19.704 millones. El flujo de dólares del colchón a bancos va a ir en aumento con la vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal. Será a mayor o menor velocidad pero la tendencia seguramente se mantendrá. El desafío existente es que este sistema dolarizado tiene restricciones respecto a quiénes son sujetos de préstamos en moneda extranjera. Tras el fin de la Convertibilidad, sólo se habilitó a empresas que generan dólares, es decir, a los exportadores, de manera tal de que saltos en el tipo de cambio no impacten en la salud del sistema financiero. La biblioteca económica y hasta el propio gobierno está dividido en autorizar que parte de los dólares en bancos se destinen a créditos a personas o bien a empresas que no sean exportadoras. En la gestión de Federico Sturzenegger en el BCRA en la presidencia de Mauricio Macri se acentuó la restricción a que las líneas de crédito del exterior y ON en dólares de bancos que no podían tener como destino préstamos a quienes no generen dólares. En la actual gestión de Santiago Bausili, esa medida se revirtió. No es exagerado proyectar que los depósitos en dólares ganarán una mayor participación sobre el total de los depósitos en bancos. Aún a pesar de que las tasas son bajas. Hoy los bancos pagan menos que un banco en Estados Unidos por las colocaciones de los ahorristas. Sólo el Banco Nación paga 5% anual por colocaciones a un año. Y esto es porque abundan los dólares y no se los puede canalizar vía préstamos más que a exportadores. ¿Qué dicen ejecutivos de bancos? Dos banqueros consultados por El Cronista destacaron que existen altos encajes no remunerados y que “podría comenzarse a dar préstamos en forma muy gradual”. Bancos saben a quién prestar y a quién no. “Yendo de la Cama al Living”, la célebre canción de Charly García versa sobre la insatisfacción pese al tener éxito material. El éxito es que el ahorrista vuelva a sentirse seguro. ¿Y ahora?