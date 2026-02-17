Los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman movimientos en las tasas de interés que brindan los bancos para los depósitos a plazo fijo. Con la información disponible de este martes, 17 de febrero de 2026, el comparador permite observar qué entidades mejoraron sus rendimientos y cuáles pagan más por depositar $ 500.000. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios. Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: