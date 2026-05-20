En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 19 de mayo

Durante el martes, 19 de mayo de 2026,

Los números ganadores son 01 06 13 28 29 48, la cifra complementaria es 9 y el número de reintegro es 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "2025301.64" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "2" ganadores con un galardón de "82575.38" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 19 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.358.568 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.473.606,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganadores y, por ello, el premio fue de2025301.64 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 82575.38 euros.

3.Cinco aciertos: 91 ganadores con un premio de 907,42 euros.

4.Cuatro aciertos: 5008 ganadores con un premio de 24,73 euros.

5.Tres aciertos: 94981 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 533896 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo el dinero que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y gasto antes de empezar y deja de jugar si buscas recuperar pérdidas o notas ansiedad.

Trata el juego como ocio, prioriza tus responsabilidades y pide ayuda si sientes pérdida de control; contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.