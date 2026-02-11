GeoPark Argentina, filial de la petrolera colombiana que el año pasado concretó su anhelado desembarco en Vaca Muerta, obtuvo un financiamiento de u$s 50 millones por parte del Banco Galicia. Los fondos, explicó la empresa, se destinarán a financiar capital de crecimiento y necesidades temporales de capital de trabajo asociadas al desarrollo de sus activos no convencionales en la formación. El financiamiento contempla vencimientos de hasta 24 meses desde cada desembolso, “lo que permite a la compañía afrontar de manera eficiente su plan de inversiones y fortalecer su flexibilidad financiera en la Argentina”. Agregó que se prevé que los desembolsos se realicen de manera parcial durante los próximos seis meses, en función del avance del plan de inversiones de la empresa. “Con esta facilidad y la caja existente, GeoPark Argentina cubre sustancialmente sus necesidades de capital previstas para 2026″, destacó. Fundada hace más de 20 años, GeoPark había llegado a la Argentina en 2006 y se fue en 2021. Concretó su vuelta el año pasado, ahora, con la mira puesta en Vaca Muerta (operó yacimientos convencionales en su etapa anterior). En septiembre, le compró a Pluspetrol el 100% de su participación operada en los bloques Loma Jarillosa y Puesto Silva Oeste. Además de los u$s 115 millones de la adquisición, invertirá entre u$s 500 millones y u$s 600 millones hasta 2028 para su desarrollo. Prevé alcanzar 20.000 barriles diarios de petróleo a esa fecha. A 2030, la suma desembolsada podría ascender a u$s 1000 millones, dijo en ese momento su CEO, Felipe Bayón, tras firmar el acuerdo con la Provincia de Neuquén. El monto previsto para este año es de u$s 80 millones a u$s 100 millones, con la perforación, completación y puesta en producción de cinco pozos, además de mejoras en instalaciones y avances en permisos para seguir ampliando actividad.