En 2026, la Ciudad de Buenos Aires volverá a tener un presupuesto equilibrado. No se trata solo de una herramienta para ejecutar un plan de gobierno y garantizar los servicios que los porteños demandan. Expresa con claridad nuestras decisiones, nuestras prioridades y la visión de Ciudad que queremos. Y es posible gracias a nuestra convicción de priorizar a los porteños.

Proyectar el futuro no es únicamente comenzar las obras de primera línea de subte en 25 años, ni renovar las formaciones para que en 2027 la red tenga una antigüedad promedio inferior a los 15 años. Proyectar el futuro es mantener las cuentas ordenadas y fijar prioridades claras.

Para que la Ciudad continúe creciendo y desarrollándose, requiere estabilidad y confianza tanto para los vecinos como para quienes deciden invertir en Buenos Aires.

Esa es la base de una gestión enfocada en logros y resultados, que escucha y responde con hechos. Bajo esa lógica se explican los avances alcanzados en los cinco ejes.

En el cuidado del metro cuadrado y el orden público como prioridad, los robos bajaron un 28,4% en 2025. Hoy hay 2.500 policías más en la calle, se instalaron 400 Puntos Seguros y 1.200 nuevas cámaras. Sumamos 315 nuevas plazas para detenidos y estamos finalizando la cárcel de Marcos Paz para trasladar a los presos de Devoto. Desalojamos más de 550 propiedades usurpadas, porque la propiedad privada se defiende.

En el espacio público, liberamos 12 corredores comerciales, levantando más de 18.000 puestos de venta ilegal, instalamos 7.600 contenedores antivandálicos, pusimos en valor 131 parques y plazas y recambiamos 35.000 luminarias.

En movilidad, para mejorar el tránsito y ampliar la oferta de transporte, avanzamos con la expansión de la Autopista Dellepiane, con una inversión de 150 millones de dólares. Continuamos las obras de los pasos bajo nivel García Lorca, Irigoyen y Álvarez Thomas; finalizamos el de Fomentista y el bajo puente Bosch. Seguimos con la ampliación del puente Labruna y adjudicamos el nuevo túnel y anillo de La Pampa. Lanzamos la licitación de la Línea F; licitamos 29 trenes para renovar la flota completa de la Línea B e incorporamos 40 coches para las líneas A y C. Alcanzamos el 100% de los peajes con sistema Free Flow y comenzamos la obra del Trambus, que unirá el sur con el norte de la Ciudad con 71 paradores.

Este impulso se complementa con la electromovilidad: minibuses eléctricos en el Microcentro y la instalación de 200 puntos de carga para vehículos eléctricos.

Para construir un Estado más moderno y eficiente, junto a la Legislatura seguimos bajando impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, sin perder el equilibrio fiscal. Agilizamos la devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos de manera online y en 48 horas, y simplificamos, digitalizamos y eliminamos el costo de 620 trámites para el sector privado. Implementamos la habilitación exprés y el sistema de multipago en subtes y colectivos, rompiendo el monopolio de la SUBE. Con BA Cripto, actualizamos la normativa para facilitar el uso de criptomonedas en la Ciudad.

En el eje de Cuidado, partimos de una premisa clara: las personas son el principal capital de Buenos Aires. Elevamos a 3% del presupuesto la inversión en salud, incluyendo infraestructura, equipamiento y tecnología. Con el nuevo 147 Salud aceleramos la asignación de turnos, priorizando a los porteños. En educación, actualizamos la currícula de la escuela primaria y avanzamos en la transformación de la escuela secundaria. Abrimos el primer centro TUMO de América y proyectamos dos más para este año.

Para sostener a Buenos Aires como una ciudad atractiva y competitiva, avanzamos en la modernización del Centro Cultural San Martín, incorporamos a Julio Bocca en la dirección del Teatro Colón y descentralizamos los eventos masivos y deportivos, llevando actividad y oportunidades al sur de la Ciudad. Impulsamos concesiones privadas en Costa Salguero, el Parque de la Ciudad y el Polo Logístico, que se suman a inversiones reactivadas en el Microcentro y el Parque de la Innovación.

Nada de esto sería posible sin un Estado ordenado y una escucha permanente a lo que expresan los vecinos. Esta síntesis de logros, muestra un gobierno enfocado en brindar mejores servicios a los vecinos. Pero también refleja la convicción de que el desarrollo de la Ciudad depende del empuje del sector privado. Esa es la agenda que Jorge Macri impulsa todos los días en la Ciudad y en la cual continuaremos trabajando en 2026.