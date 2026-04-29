En el marco del Energy Summit organizado por El Cronista y revista Apertura, referentes del sector analizaron los desafíos de una industria que busca dejar atrás los atrasos tarifarios y enfocarse en la expansión de la infraestructura y la demanda. La normalización del marco regulatorio aparece como el pilar central para proyectar crecimiento de largo plazo. Según Sebastián Mazzucchelli, CEO de Metrogas, los ajustes de transición iniciados en 2024 y la implementación de la revisión quinquenal desde mayo de 2025 marcaron un quiebre. “Cambió el paradigma para las distribuidoras, no solo por tarifas o ingresos, sino porque implica una vuelta gradual a reglas previsibles”, explicó. Ese cambio habilita una nueva lógica de inversión. “Estamos duplicando el monto de inversión respecto de los años en que el marco no se cumplía plenamente. Aun en los peores momentos nunca dejamos de invertir, pero ahora el desafío pasa por desarrollar la cartera de clientes”, señaló. En ese punto, puso el foco en el GNC aplicado al transporte público, en un contexto global donde la electrificación avanza con rapidez. Por su parte, Tomás Córdoba, CEO de Mega, detalló el rol de la compañía como eslabón clave en la cadena de valor del gas. “Ponemos en condiciones el gas natural y retenemos los líquidos en Neuquén para trasladarlos a Bahía Blanca, donde se fraccionan productos como etano, propano y butano para el mercado interno y externo”, precisó. El desarrollo de Vaca Muerta obligó a Mega a adaptarse a un gas más rico y complejo, lo que implicó una reconversión tecnológica. “Nacimos como una compañía de gas convencional, pero el no convencional nos exigió flexibilidad”, explicó Córdoba. Hoy, esa transformación se traduce en inversión. La empresa avanza con un plan de u$s 360 millones para ampliar capacidad de producción de líquidos, en el marco del RIGI. Se trata de una continuidad del proceso de expansión, que busca capturar mayor valor en origen y acompañar el crecimiento de la cuenca. En la misma línea, Luciano Rojas, director comercial de Total Austral, sostuvo que la competitividad del recurso argentino ya está fuera de discusión, tanto en la cuenca neuquina como en la austral. El foco, según los ejecutivos, se desplazó. “El desafío es cómo desarrollar ese recurso”, planteó Rojas, y definió cuatro ejes para sostener el crecimiento: costos competitivos, reglas claras, infraestructura y desarrollo de la demanda. Este último punto aparece como el más desafiante. Sin consumo que acompañe, la expansión pierde dinamismo. De ahí la necesidad de pensar el mercado con una mirada de largo plazo, que combine exportaciones con nuevos usos internos. El sector, así, entra en una nueva etapa: con reglas más claras, el diferencial ya no está en el diagnóstico sino en la capacidad de ejecución.