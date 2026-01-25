Las puntas se van acercando. Son como dos negociadores que en las primeras conversaciones ven que existe una diferencia sustancial entre lo que uno ofrece y lo que el otro pide pero que con el paso del tiempo, las puntas se van acercando. El riesgo país puede quebrar el piso de los 500 puntos en los próximos días, algo inimaginado hace dos años.

Un informe del Bank of America del viernes pasado refleja lo que es la visión de Wall Street sobre la Argentina. La fuerte compra de reservas que están haciendo el Banco Central ralentiza en parte el proceso de desinflación pero no lo detiene en absoluto. Esperan que la suba de los precios minoristas en el 2026 sea de 20% cuando antes estimaba el 16%. Para el 2027, año electoral, el BofA contempla una inflación del 12%, sin cambios frente a las proyecciones previas.

Es cierto que el 2027 es larguísimo plazo para la Argentina. Al fin y al cabo, el tiempo es relativo, tal como estipulara el físico Albert Einstein. No es lo mismo un año en Argentina que en Suiza. Pero que haya bancos norteamericanos pronosticando inflación de 12% anual para Argentina es inédito más cuando fue de 12,3% pero mensual, en agosto del 2023. El proceso de cambios que se está viendo en el país, de nuevo Einstein, pareciera ir a la velocidad de la luz.

Las tasas reales deberían ir en descenso. La explicación del BofA pasa porque el crecimiento de la demanda de pesos estacional, desde diciembre hasta principios de febrero, es producto del pago de medio aguinaldo y vacaciones. Esto coincidió con bajos niveles de cash en el Tesoro por lo que tuvo que convalidar tasas más elevadas en las renovaciones de deuda.

A medida que estos factores se corrijan con el paso de las semanas, las tasas reales retrocederán. ¿Y el dólar? Ya deja de ser noticia diaria. Argentina fluye en medio de un cambio de régimen estructural lo que da pie a un tipo de cambio real de equilibrio más fuerte. Traducción: el peso no está apreciado en exceso. O el dólar no está barato.

Pero, ¿qué esperan en el gobierno del mercado? Sencillamente que con el paso del tiempo los fondos de Estados Unidos van a ir redescubriendo a la Argentina. El riesgo país va a continuar bajando sostenidamente. Si lo hace rápidamente o no, depende de cuánto demoren los inversores en ver que las reformas en Argentina en esta ocasión son a prueba de populismos.

El Argentina Week en Manhattan del 9 a 12 de marzo será un súper road show: participarán Javier Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger y Alec Oxenford con el JP Morgan y el propio BofA como principales organizadores. Habrá más de 50 chairman y CEOs de empresas que ya invierten en la Argentina.

Las puntas se van acercando. Del odio mutuo en la era kirchnerista, el “combatiendo al capital” en su máxima expresión, se pasa ahora a una seducción a inversores. Todo pasa.