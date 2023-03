Software, un sector clave para el futuro de la Economía del Conocimiento

La industria del software es parte central en la Economía del Conocimiento, uno de los pilares de la Argentina del futuro por su capacidad para generar empleo de alto valor agregado e ingresar divisas gracias a su consolidación como tercer sector exportador.

El crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. Así lo demuestran las cifras y, aún más, las proyecciones. El sector IT emplea a más de 140.000 profesionales y la meta es incrementarlos a 400.000 en 2031.

Además, ya se registran u$s 4000 millones de producción bruta anual, que buscamos aumentar a u$s 20 mil millones en 2031. Eso representaría el 5% del PBI y posicionaría a nuestra industria como la segunda más importante del país en generación de riqueza.

Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)

Mientras que las exportaciones mundiales vinculadas a la industria IT superan los u$s 800.000 millones, nuestro país alcanzó el récord de u$s 2500 millones en 2022. Es evidente la oportunidad histórica que tenemos para posicionar al país como una de las potencias en el competitivo mercado internacional de la Economía del Conocimiento.

En tanto actores clave de la industria IT, implementamos numerosas iniciativas en ese sentido, como Software as a Future (www.saaf.org.ar), un programa de oportunidades para el desarrollo profesional de los jóvenes talentos gracias a la articulación con el sector público en municipios de todo el país.

En ese sentido, la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) va a ser parte de EconAr, la primera feria de oportunidades para el empleo joven y las empresas, emprendimientos y startups con base tecnológica.

Acompañamos a EconAr en pos de despertar vocaciones techie en las nuevas generaciones, generar sinergia entre nuestra industria y otros sectores productivos así como acordar políticas públicas y privadas que generen las condiciones específicas para impulsar hoy la Argentina del futuro al mundo.