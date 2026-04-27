Con más de 14.000 unidades vendidas en marzo de 2026 y una participación de mercado que ya ronda el 19% en lo que va del año, Honda busca ahora consolidar el crecimiento de sus line-up y próximos lanzamientos en la Argentina mediante la apertura de nuevos concesionarios. “Tenemos previstas más de 10 aperturas en ciudades que actualmente no tienen concesionario oficial", señaló Alejandro Modica, gerente de ventas de motos en diálogo con El Cronista. Además, anticipó que desde la firma esperan un crecimiento porcentual superior al del año pasado, cuando alcanzó el 30 por ciento. Por otra parte, detalló que realizarán una importante expansión de sucursales a través de su red de concesionarios actuales. La multinacional japonesa, con más de 48 años de presencia en el país, sostiene hoy una red de 274 puntos de venta y servicios oficiales. En ese recorrido, hubo un giro importante en su estrategia comercial: en mayo de 2020, Honda dejó de producir autos en el país para concentrarse de lleno en la fabricación de motos. Hasta entonces, la compañía había alcanzado un hito industrial con 50.000 unidades fabricadas en su planta de Campana, en la provincia de Buenos Aires. La producción local había comenzado en 2011 con el Honda City y continuado luego con la HR-V, hasta el cierre de esa etapa. Sobre esa base, la marca avanza ahora con un nuevo capítulo de crecimiento, enfocado en expandir su red comercial, incrementar el volumen de ventas y abrir nuevos procesos de licitación en distintas plazas clave. Entre las novedades recientes se encuentra el inicio de la comercialización del TRX420FM, su primer cuatriciclo de producción nacional, disponible desde abril en su red oficial de ventas. Con esta nueva incorporación, la firma prevé alcanzar una capacidad productiva de 10.000 unidades anuales y proyecta un crecimiento de más del 10% en su dotación de personal. La marca inició un proceso de licitación especial orientado a concesionarios integrales, con foco en el segmento de alta gama, en zonas estratégicas como Zona Norte (corredor Avenida del Libertador), Capital Federal y Nordelta. Al ser consultado por la elección de estas ubicaciones, Honda indicó que se trata de áreas donde identifican “el mayor potencial de expansión en el corto plazo”, con la intención de extender luego este esquema al resto del país. En marzo de 2026 Honda volvió a liderar el mercado de motos con 14.754 unidades patentadas, según el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Esto significó un incremento del 9,5% respecto de febrero del mismo año. De esta forma, Honda refuerza su apuesta por un segmento en crecimiento. Y es que solo en el primer trimestre de 2026 se patentaron 218.772 motos, un 44,4% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 151.456 unidades, según datos de Acara.