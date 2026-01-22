Empresas contra las cuerdas recurren a software de bajo costo para sostener su operación en México.

En 2026, en medio de un entorno de menor crecimiento, presión en costos operativos y tasas de interés elevadas, muchas empresas en México comenzaron a recortar en licencias de software y a migrar hacia sistemas ERP de menor costo para no frenar su operación.

Este viraje, explica Miquel Torner, director de Odoo México, se tradujo en un impulso directo para la plataforma belga de gestión empresarial, especializada en integrar en una sola solución módulos de contabilidad, ventas, inventarios y facturación, con la meta de sumar 10,000 nuevas implementaciones en el país como parte de un plan regional que ya coloca a México como su mercado prioritario en América Latina.

La apuesta es parte de un plan de crecimiento regional que posicionó a México como el mercado prioritario de Odoo en América Latina, impulsado principalmente por la demanda de pequeñas y medianas empresas, que buscaron soluciones tecnológicas accesibles para operar con mayor eficiencia sin elevar sus costos fijos.

“La transformación digital ya no fue opcional. Muchas Pymes llegaron a un punto en el que, si no digitalizaban procesos clave, simplemente no podían competir ni sostener su operación”, afirmó Miquel Torner en entrevista con El Cronista

México se convirtió en el mercado clave para el crecimiento regional

La estrategia de Odoo respondió a la acelerada demanda de digitalización entre empresas mexicanas, particularmente Pymes, que enfrentaron un entorno económico más restrictivo y mayores exigencias operativas.

Sectores como retail, manufactura ligera, servicios financieros y logística concentraron buena parte del crecimiento proyectado para 2026.

“Nuestra apuesta por México respondió al enorme potencial de sus empresas y a la urgencia de operar con herramientas modernas, escalables y accesibles para todos los niveles de negocio”, señaló Torner, al destacar que el país se convirtió en el eje del crecimiento regional de la compañía.

Para este año, la empresa proyectó un crecimiento de doble dígito en facturación, apoyado no solo en la adopción de su plataforma, sino también en el fortalecimiento de su red de socios implementadores y mayores inversiones en soporte y capacitación local, con el objetivo de atender la creciente demanda del mercado mexicano.

La expansión impulsó empleo y capacitación local

La expansión en México también contempló la generación de cientos de empleos, con 300 posiciones abiertas desde el primer año , principalmente en áreas de implementación, soporte técnico, ventas y capacitación.

“El crecimiento no solo se reflejó en clientes, sino en empleo especializado. Necesitamos talento local para acompañar a las pymes en su proceso de digitalización”, explicó el directivo.

En un entorno marcado por la cautela en la inversión, las empresas priorizaron soluciones que les permitieran centralizar operaciones, reducir procesos manuales y mejorar la toma de decisiones, lo que impulsó la adopción de ERP de bajo costo frente a desarrollos a la medida o plataformas más costosas.

A nivel global, Odoo tiene más de 20 millones de usuarios, presencia en más de 175 países y una red de 5,700 socios certificados, respaldo que fortaleció su estrategia en México y su apuesta por consolidar un ecosistema tecnológico local más robusto en un contexto económico retador. El unicornio de capital belga tiene un valor de mercado de más de u$s 5,000 millones.