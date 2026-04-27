El Gobierno de Estados Unidos mantiene vigente un sistema que permite el ingreso legal sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Se trata del Programa de Exención de Visa, una política migratoria que simplifica el acceso para ciudadanos de países autorizados. Este mecanismo está destinado a viajes de corta duración por turismo o negocios y exige cumplir con condiciones específicas antes de abordar el vuelo. El Programa de Exención de Visa permite a ciudadanos de países participantes viajar a Estados Unidos sin solicitar una visa, siempre que la estadía no supere los 90 días. El objetivo es facilitar viajes breves bajo un sistema de control previo. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder. Es obligatorio contar con un pasaporte válido de un país incluido en el programa y cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades migratorias. Además, el ingreso no está garantizado. La decisión final la toma el oficial de inmigración al momento de llegada al país. Para viajar bajo este programa, los solicitantes deben completar una serie de pasos obligatorios antes del viaje: El sistema habilita viajes por turismo, reuniones de negocios o tránsito hacia otro destino. También permite múltiples ingresos durante el período de validez de la autorización. No obstante, existen limitaciones claras. No se puede trabajar, estudiar en programas extensos ni permanecer más de 90 días. Tampoco es posible extender la estadía ni cambiar el estatus migratorio dentro del país.