Grupo México, el conglomerado minero de Germán Larrea, anunció una alianza con Saavi Energía, un generador privado en México propiedad de Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, de acuerdo con un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación contempla la integración de activos para crear una plataforma conjunta con 14 plantas ubicadas en zonas de alta demanda del país, con una capacidad instalada de 4,510 megawatts (MW), además de un portafolio de proyectos en desarrollo cercano a los 5,000 MW, según detalla el documento. Tras el cierre, Grupo México controlará el 70% de la nueva estructura, mientras que GIP mantendrá el 30% restante. La compañía señaló que la integración busca fortalecer su posición en el mercado eléctrico privado, mejorar la eficiencia operativa y ampliar su capacidad para atender la creciente demanda de energía en México. “Grupo México espera que esta alianza dé lugar a una relación comercial de largo plazo con GIP, lo que permitirá explorar nuevas oportunidades de colaboración en infraestructura, tanto en México como en el extranjero”, indicó la empresa. Con este movimiento, el grupo incrementa su exposición a infraestructura energética, una división que actualmente representa cerca del 3% de sus ingresos totales, según datos al cierre del cuarto trimestre de 2025. En el mercado, la reacción fue moderada. Las acciones de Grupo México en la BMV retrocedieron 0.42%, para cotizar en 199.14 pesos por unidad (Ciudad de México 8:09 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. El cierre de la operación está sujeto a aprobaciones regulatorias y se prevé para el tercer trimestre de 2026. La alianza con Saavi no es el único movimiento reciente del conglomerado. El pasado 16 de abril, Grupo México anunció la venta de su negocio de autopistas, que incluyó el 80% de Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) —operadora de la autopista Salamanca–León— y, de forma indirecta, el 99% de Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA), por 8,223 millones de pesos, sujeto a ajustes. Tras la operación, la empresa conservará una participación minoritaria de 18.9% en CIBSA y destinará los recursos a proyectos de inversión en México y otros fines corporativos. En lo que va del año, las acciones de Grupo México acumulan un avance superior al 17%, impulsadas por el repunte en los precios de los metales, especialmente el cobre, que representa cerca del 80% de sus ingresos.