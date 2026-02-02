El nuevo CEO de Toku en México, Bernardo Plum, busca que más empresas conozcan las ventajas de los Payment Relationship Management (PRM) en el país. Su compañía, Toku, ya logró levantar USD $57 millones en capital. Ahora, con su llegada quiere incrementar el número de empresas que ya usan su servicio en el país. Hoy ya son 200.

Su solución “es una capa integral que orquesta todo el ciclo de cobros: desde la inscripción de un pago automático, pasando por la lógica de reintentos, hasta los mensajes automatizados y la conciliación en un dashboard único”, dice Bernardo Plum en entrevista con El Cronista.

En el resto de Latinoamérica Toku ya es sinónimo de PRM, una nueva categoría que están colocando en la mente de las compañías que tienen clientes con pagos periódicos. No es un CRM, es un PRM: Payment Relationship Management. Su diferenciador es que un CRM por sí solo no logra optimizar el proceso de pago.

El servicio le permite a las empresas, no solo que el pago se efectúe, sino que ante cualquier inconveniente se recuerde al cliente, se le dé alternativas de pago, todo desde un mismo software y con automatizaciones.

La cobranza es el talón de Aquiles de muchas empresas en México, de aquí que el mercado para este tipo de soluciones crezca. Se trata de una decisión financiera. Si Toku o alguna otra solución logra evitar la morosidad en los pagadores, la compañía se ahorra dinero. “Ninguna pasarela ni CRM centraliza esto con foco operativo y financiero”, señala Bernardo Plum.

Las ventajas para los pagadores con un PRM pueden ser atractivas: “Hoy la experiencia típica del usuario es fragmentada: links que fallan, cargos rechazados sin explicación, volver a capturar datos, correos confusos o llamadas de cobranza. Eso genera estrés y rompe la relación con la empresa.”

De entre las 200 compañías que ya lo utilizan en México hay aseguradoras, prestadoras, proveedores de servicios de internet, entre otros.

La startup mejora el flujo de caja de las compañías con una experiencia unificada para el pagador, es decir, no tiene que ver con diferentes personas o departamentos, incluso cuando se utilicen varias vías de comunicación.

Su software se conecta a diversos ERPs o CRMs, lo que le permite interactuar con sistemas ya establecidos en muchas compañías.