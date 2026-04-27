El crédito es un instrumento financiero esencial para fomentar la producción y el crecimiento económico. Sin embargo, en Argentina, estas operaciones suelen estar condicionadas por factores como la inflación y la política monetaria del Banco Central (BCRA). En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló en los últimos días sobre una “tragedia fiscal” que pesa sobre el sistema financiero y afecta de manera directa el acceso al crédito. Mientras el Gobierno busca reactivar la actividad impulsando una baja de las tasas de interés, desde Lógica, una ONG dedicada a promover la transparencia fiscal, pusieron en agenda el “destrato” que sufren los argentinos a la hora de tomar un préstamo. Según datos de ABA/ADEBA, la incidencia de los impuestos en los créditos puede alcanzar hasta el 60% del costo financiero total. En la práctica, sobre una tasa de interés total del 77%, solo el 40% corresponde a la tasa neta —lo que efectivamente cobra el banco—, mientras que el 37% restante son tributos, lo que representa una incidencia del 48% sobre la tasa total. “Hace más de un año que les pido ayuda porque siento que estoy solo dando esta batalla impositiva. Hay que educar a la gente para que entienda la locura en la que estamos inmersos. Así como lo hicimos con el déficit fiscal, y hoy la mayoría de los argentinos ya no se come el cuento populista”, señaló Caputo en su cuenta de X, citando un fragmento del programa "Cuando mis hijos tengan mi edad“, del streaming Neura, donde profundizaron sobre esta problemática. Los impuestos que recaen sobre los préstamos bancarios conforman una carga desproporcionada: IVA al 21% sobre intereses, Ingresos Brutos al 9% sobre intereses (en un principio se aplicaba sobre los intereses recibidos menos los intereses pagados), la Tasa de Seguridad e Higiene del 7,5% sobre intereses—aplicable en Córdoba, La Plata y otras ciudades— y el impuesto de Sellos del 1,2% sobre el capital del crédito, entre otros gravámenes. Matías Olivero Vila, contador y presidente de Lógica, explicó en diálogo con El Cronista qué sucede con esa carga tributaria cuando se la analiza según la Ley de Coparticipación Federal, dado que Argentina grava los intereses de los créditos en cada uno de los niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. “Dos tercios de los impuestos van a parar a la Nación y un tercio a provincias y municipios, pero post-coparticipación, una vez que se hace la repartija, la relación se invierte”, destacó. Aunque la Nación recauda el 25%, luego distribuye una parte a provincias y municipios vía coparticipación, quedándose finalmente con el 13%. “Es importante terminar con el mito de los impuestos nacionales: no son nacionales, son mayormente provinciales. El 58% es provincial y municipal, y solo el 42% de los impuestos mal llamados nacionales va a parar efectivamente a la Nación”, agregó. Más allá de la presión fiscal que atenta contra el acceso al crédito, Caputo también apuntó contra el sector privado: “Es responsable de que pasen estas cosas, porque por más de dos décadas las aceptaron y se ‘acomodaron’, en lugar de exponerlas públicamente como lo están haciendo ahora. Bienvenidos los aliados del sector privado a esta batalla”, concluyó. El crédito es el combustible de cualquier economía. Sin embargo, a raíz de la presión impositiva, eso termina empujando a los contribuyentes a buscar financiamiento por vías informales, donde el costo termina siendo más bajo que en el sector privado. El problema es que, dada la opacidad del sistema y su incidencia en la percepción de los clientes, se suele atribuir a los bancos el alto costo de los préstamos, cuando en realidad una porción sustancial de la cuota corresponde a “impuestos encubiertos”.