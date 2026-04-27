El mercado continúa operando bajo una lógica dominada por titulares, amplificando la volatilidad intradiaria y sobrerreaccionando a cada novedad fáctica, mientras simultáneamente comienza a insinuar una lectura estratégica mucho más definida. En este marco, el escenario base no ha sufrido modificaciones sustanciales: la probabilidad de una desescalada progresiva del conflicto sigue siendo elevada, fundamentalmente porque Estados Unidos no evidencia incentivos claros a profundizar la confrontación. Esta restricción política y económica delimita el rango de escenarios plausibles y, por ende, condiciona la dinámica del resto de los activos. Sin embargo, la transición hacia ese equilibrio no es lineal, y en ese proceso emergen distorsiones evidentes en precios relativos, que reflejan un mercado que todavía no termina de reconciliar el corto plazo con la trayectoria esperada de mediano plazo. En este contexto, el petróleo continúa funcionando como la variable pivote del sistema. Su permanencia en la zona de u$s 87–95 introduce una presión significativa sobre las expectativas de inflación implícitas, lo que se traduce en una curva de tasas tensionada tanto en su tramo corto como largo. El movimiento reciente no responde a una mejora en fundamentos de crecimiento, sino a un shock de costos que reinyecta prima inflacionaria en toda la estructura temporal. Este fenómeno explica por qué el mercado ha desarmado casi por completo cualquier expectativa de relajación monetaria en el horizonte inmediato. Bajo esta lógica, la trayectoria de las tasas queda endógenamente determinada por la evolución del crudo: una eventual corrección del petróleo implicaría una compresión de break-evens y, en consecuencia, una caída generalizada de rendimientos. Pero hasta tanto ese proceso no se materialice, las tasas de interés continúan actuando como un techo restrictiva para múltiples clases de activos. La divergencia entre activos se vuelve particularmente evidente al observar la dinámica relativa entre equity y metales preciosos. el primero no solo logró neutralizar la prima de riesgo bélico sino que incluso opera en niveles consistentes con máximos históricos, anticipando un escenario de normalización, los segundos permanecen rezagados, penalizados por el costo de carry negativo en un entorno de tasas elevadas. Esta asimetría no es trivial: refleja un mercado accionario que ya pricea la resolución del evento, frente a un complejo de commodities que aún descuenta su persistencia. Algo similar ocurre en renta fija, donde la presión sobre precios continúa siendo significativa, evidenciando que una porción relevante del mercado sigue sobredimensionando la duración del shock energético. Aun así, comienzan a observarse señales incipientes de cambio en la estructura de correlaciones. El desacople reciente entre petróleo y activos de riesgo sugiere que los inversores empiezan a internalizar que el punto más crítico del conflicto podría haber quedado atrás. Este cambio de régimen, aunque todavía frágil, habilita una lectura más constructiva para el conjunto del equity global, particularmente en mercados emergentes, donde la recomposición de expectativas tiende a amplificarse. En este sentido, la rotación observada, con Wall Street en proceso de unwind y el resto del mundo intentando retomar el liderazgo relativo, encaja con un esquema de reflación incipiente, aunque condicionado por niveles de sobrecompra en el corto plazo, lo que introduce vulnerabilidad táctica. Desde una perspectiva más amplia, el mercado parece transitar una fase de transición entre dos paradigmas: uno dominado por el shock geopolítico y otro que intenta reanclar expectativas en el esquema de comienzos de 2026, caracterizado por licuación del dólar, reflación global y overperformance de activos reales. La debilidad incipiente del dólar y el retroceso en la demanda de safe havens constituyen indicios consistentes con esta hipótesis. No obstante, la consolidación de este nuevo régimen depende críticamente de la trayectoria del petróleo y, por extensión, de la dinámica del conflicto. En paralelo, el frente político introduce un vector adicional: con elecciones de medio término en el horizonte, la administración norteamericana enfrenta incentivos claros a normalizar el entorno macro-financiero, lo que refuerza la probabilidad de convergencia hacia un equilibrio de menor inflación implícita y tasas más bajas. En definitiva, aunque el mercado aún oscila entre narrativas contrapuestas, la dirección de mediano plazo comienza a delinearse con mayor nitidez, dejando expuestas oportunidades en aquellos segmentos que todavía no han ajustado plenamente a ese nuevo escenario ergo: metales preciosos y bonos largos.