La exploración espacial volvió a dejar una imagen imborrable. A bordo de la nave Orion, un grupo de astronautas de la NASA sobrevoló el lado oculto de la Luna por primera vez en 53 años. Entre ellos, una mujer dejó unas palabras que han resonado más allá del ámbito científico. El 6 de abril de 2026, la misión Artemis II cruzó la cara oculta del satélite natural, en un momento que abrió una nueva etapa del programa espacial estadounidense. La astronauta Christina Koch, especialista de la misión, fue la voz que el mundo escuchó cuando la nave recuperó el contacto con la Tierra. Su mensaje habló de historia, de superación y de por qué la Luna sigue siendo algo más que un cuerpo celeste. Koch fue la primera mujer en integrar una misión de este tipo, y sus declaraciones, difundidas por la NASA, conectaron el legado de las misiones Apolo con los nuevos desafíos tecnológicos y humanos. La astronauta ha vinculado su interés por el espacio a una historia familiar. Según relató, su padre, siendo niño, observó la Luna junto a su madre, quien le aseguró que la humanidad nunca llegaría hasta allí. Siete décadas después, Koch se convirtió en protagonista de un hito que modificó las expectativas de varias generaciones. Su perfil combina una formación científica sólida con experiencias extremas: expediciones a la Antártida, estancias de investigación en Ghana y múltiples caminatas espaciales. “Hacer lo que me da miedo es una forma de avanzar”, afirmó la tripulante. La imagen de la Luna transformada en un destino real, y no en un símbolo lejano, fue el eje de su mensaje. Koch explicó que, al observar el satélite desde la nave, la Luna dejó de ser “un póster en el cielo” para convertirse en un lugar concreto y posible. Sus palabras sobre el significado del astro han sido ampliamente difundidas. La astronauta señaló que la Luna representa la historia porque es un testigo silencioso que toda la humanidad ha contemplado desde la Tierra. El mensaje también incluyó una reflexión sobre el valor de la Tierra. “Todo lo que necesitamos, la Tierra nos lo da y eso en sí mismo es un milagro”, sostuvo Koch, en un contraste que solo cobra sentido después de observar la aridez lunar desde el espacio. La misión no contempló aterrizajes, pero permitió a los astronautas registrar la superficie lunar con imágenes, bocetos y descripciones de audio, además de observar fenómenos como el Earthset y un eclipse solar total visto desde el espacio. Durante el sobrevuelo de la cara oculta, la nave Orion perdió contacto por radio y láser con la Tierra durante casi 40 minutos, un período que la NASA describió como una prueba crucial para los sistemas de la nave y para la tripulación. El sobrevuelo se sitúa como antesala de objetivos más ambiciosos. Según la NASA, el regreso del ser humano a la superficie lunar y la futura llegada a Marte forman parte del horizonte que Artemis II ha contribuido a abrir.