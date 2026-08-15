Familias beneficiarias de Coahuila deben tomar nota: ahora mismo porque el pago de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina fue reprogramado y se realizará a finales de agosto, debido al proceso electoral. La autoridad pidió paciencia a los beneficiarios ante este ajuste en la entrega.

La advertencia también es importante para quienes ya recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar, pues deben guardarla y conservarla, ya que será el medio utilizado para recibir el apoyo. El cambio en la fecha de pago no significa que la beca se haya cancelado.

Confirmado y oficial | El Gobierno depositará 2,500 pesos a estas personas con la tarjeta del Banco del Bienestar SEP

¿Cuándo llegará el pago de la Beca Rita Cetina en Coahuila?

De acuerdo con el aviso difundido por Becas Bienestar, la entrega de tarjetas en Coahuila fue reprogramada debido al proceso electoral. Por esta razón, el pago de la beca se realizará a finales de agosto.

La autoridad pidió a las familias beneficiarias mantener bajo resguardo su tarjeta del Banco del Bienestar mientras esperan el depósito:

El pago fue reprogramado.

La entrega será a finales de agosto.

La tarjeta debe conservarse.

El apoyo no fue cancelado.

El cambio corresponde a Coahuila.

Por ello, las familias no deben desechar, prestar ni perder la tarjeta, ya que será necesaria para disponer del recurso cuando se realice el depósito correspondiente.

¿Cuándo llegará el pago? Gobierno de México

Ahora se llaman Becas Bienestar Coordinación Nacional

Otro cambio anunciado es el nombre oficial de la institución encargada de los programas de becas. La dependencia ahora se identifica como Becas Bienestar Coordinación Nacional, una modificación que busca fortalecer su presencia y atención en todo el país.

La autoridad explicó que este cambio responde a un proceso de mejora institucional enfocado en atender de manera más eficaz a las familias y reforzar el compromiso con la política educativa impulsada por el Gobierno de México.

Claudia Sheinbaum entregó la beca Gertrudis Bocanegra. Gobierno de México

Sin embargo, hay un punto importante para los beneficiarios: el cambio de nombre no modifica sus derechos. La beca, los apoyos y los trámites continuarán realizándose con normalidad.

Así, para las familias de Coahuila, la principal novedad inmediata es la reprogramación del pago de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina, mientras que el cambio de denominación corresponde a la institución responsable de los programas.