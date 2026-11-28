El Departamento de Estado establece distintas causales por las que un extranjero puede no calificar para ingresar a Estados Unidos.

Solicitar una visa para viajar a Estados Unidos no garantiza su aprobación. El Departamento de Estado evalúa cada caso de manera individual y puede rechazar una solicitud cuando el interesado no demuestra que reune los requisitos de la categoría migratoria solicitada o cuando existen motivos legales que lo hacen inelegible.

Entre las razones más frecuentes se encuentran la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece una presunción de intención migratoria para quienes solicitan determinadas visas temporales.

¿Qué significa que una visa sea rechazada?

El rechazo de una visa significa que el oficial consular determinó que el solicitante no reúne los requisitos legales para obtener el documento. La decisión se comunica indicando la disposición de la legislación migratoria estadounidense que corresponde al caso.

El Departamento de Estado contempla diferentes causales de inelegibilidad. Entre ellas se enciuentran la falta de documentación o información necesaria para evaluar la solicitud, el incumplimiento de los requisitos de la categoría de visa y determinados antecedentes personales o migratorios.

Una de las disposiciones más habituales es la sección 221(g), que se aplica cuando la solicitud está incompleta o se necesita documentación adicional o un procesamiento administrativo. Otra es la sección 214(b), vinculada con los requisitos de las visas de no inmigrante y la presunción de intención migratoria.

El rechazo de una visa significa que el oficial consular determinó que el solicitante no reúne los requisitos legales para obtener el documento. La decisión se comunica indicando la disposición de la legislación migratoria estadounidense que corresponde al caso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las razones por las que una visa de visitante puede ser rechazada?

Las autoridades consulares pueden rechazar una solicitud de visa de visitante B1/B2 cuando el interesado no demuestra que cumple con las condiciones para realizar el viaje temporal. Uno de los motivos más frecuentes es no superar la presunción de intención migratoria establecida en la sección 214(b).

También existen otras causales contempladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entre ellas se encuentran:

Documentación incompleta: cuando faltan datos o documentos necesarios para determinar si el solicitante califica para la visa, conforme a la sección 221(g).

Antecedentes penales: determinadas condenas, incluidos algunos delitos considerados de depravación moral, pueden generar inelegibilidad.

Infracciones relacionadas con drogas: las condenas por determinadas violaciones de leyes sobre sustancias controladas pueden impedir la aprobación.

Fraude o información falsa: presentar deliberadamente información falsa sobre un hecho relevante para obtener una visa puede generar una causal de inelegibilidad permanente, bajo la sección 212(a)(6)(C)(i).

Permanencia ilegal: haber excedido el período de estadía autorizado en Estados Unidos puede activar restricciones migratorias, según la sección 212(a)(9)(B)(i).

¿Cómo se puede superar la presunción de intención migratoria?

La sección 214(b) establece que los solicitantes de visas de no inmigrante deben demostrar ante el oficial consular que reunenn los requisitos de la categoría solicitada y que tienen motivos suficientes para regresar a su país una vez finalizada su estadía temporal.

Para evaluar este aspecto, las autoridades consideran los vínculos que una persona mantiene con su lugar de residencia. Entre los ejemplos mencionados por el Departamento de Estado se encuentran:

Empleo.

Vivienda.

Relaciones familiares y sociales.

¿Se puede volver a solicitar una visa después de un rechazo?

Una persona que recibió una negativa puede presentar una nueva solicitud en el futuro. Sin embargo, salvo en los rechazos bajo la sección 221(g), deberá completar un nuevo formulario, pagar nuevamente la tarifa correspondiene y programar otra entrevista consular.

En los casos de rechazo por la sección 214(b), el Departamento de Estado recomienda que el solicitante pueda presentar pruebas de cambios significativos en sus circunstancias desde la última solicitud. Esto permite que el oficial consular vuelva a evaluar su situación con información actualizada.