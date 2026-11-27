El portaaviones Fujian es el tercero incorporado por China y el primero de su Armada equipado con catapultas electromagnéticas.

China incorporó a su Armada el portaaviones Fujian (casco 18), un buque de guerra de más de 80,000 toneladas de desplazamiento a plena carga y equipado con tres catapultas electromagnéticas.

Su entrada oficial en servicio ocurrió el 5 de noviembre de 2025, según informó el Ministerio de Defensa Nacional de China.

Con una longitud aproximada de 316 metros , el Fujian es el primer portaaviones chino equipado con un sistema de lanzamiento electromagnético de aeronaves.

Esta tecnología permite que los aviones despeguen mediante catapultas, en lugar de utilizar únicamente una rampa de despegue, como sucede con los dos portaaviones anteriores del país: el Liaoning y el Shandong.

¿Qué características tiene el portaaviones chino Fujian?

El Fujian pertenece al modelo Type 003 y fue diseñado y construido en China. Su desplazamiento a plena carga supera las 80,000 toneladas métricas y cuenta con tres catapultas electromagnéticas y sistemas de frenado para recuperar aeronaves después de sus misiones.

Una de sus principales innovaciones es el sistema de lanzamiento electromagnético , conocido como EMALS.

Con 316 metros de longitud y más de 80,000 toneladas de desplazamiento, el Fujian representa un avance en la aviación naval china. Fuente: Ministerio de Defensa de la República de China

Esto permite operar con distintos tipos de aeronaves, incluidos aviones de combate y unidades de alerta temprana.

¿Qué aviones puede operar y cuál es su situación actual?

Entre las aeronaves que realizaron pruebas de despegue mediante catapultas electromagnéticas y aterrizaje con cables de frenado se encuentran tres modelos:

el J-15T , un avión de combate embarcado;

el J-35 , un caza furtivo;

el KJ-600, una aeronave de alerta temprana y control.

La Armada china confirmó que los tres completaron sus primeras pruebas de este tipo en septiembre de 2025.

En noviembre de 2025, el Fujian también realizó su primera misión de entrenamiento marítimo con fuerzas reales, acompañado por otros buques militares.

En 2026, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señaló que el portaaviones continuaba avanzando en sus actividades en el mar, pero que todavía no había alcanzado su plena capacidad operativa.