Se necesita algo más que ganar una elección para reformar la economía

La necesidad de contar con 45% de los votos para ganar una elección presidencial es una obviedad. La Argentina, como todos los países democráticos, transfiere el poder institucional a quien resulte elegido por la mayoría, ya sea en primera o segunda vuelta. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un candidato o candidata, es que cuando se trata de poner en marcha decisiones profundas de política económica, ese porcentaje no es idéntico. También puede resultar obvio, pero hay que tenerlo en cuenta.

Hay cambios legales, regulatorios o de organización económica que pueden aplicarse por ley. Para hacerlos, el futuro gobierno necesitará contar con los votos suficientes en el Congreso. Y si no los tiene (algo difícil para todas las fuerzas, pero en particular para La Libertad Avanza de Javier Milei), tendrá que negociar.

Este concepto está en la base misma de la lógica de funcionamiento del Poder Legislativo. Pero no estamos hablando de discutir una ley "estándar", sino propuestas que implicarán una modificación profunda de los regímenes fiscal, cambiario y monetario.

Pero al desafío que representa persuadir a los representantes de otros sectores, se le suma el hecho de que algunas de esas medidas necesitarán el acompañamiento de la sociedad para que funcionen. Y acá entra en juego una cuestión no menor: que una reforma que puede haber sido respaldada por el 45% de los votantes, requiera también del otro 55% (o parte de él) para que no quede en letra muerta.

Veamos este foco con nombres propios: tanto la dolarización que quiere Javier Milei, como la formalización del bimonetarismo que apoya Carlos Melconian y la necesidad de seguir juntando dólares que le quita el sueño a Sergio Massa, requerirán el apoyo de la clase media argentina . Los tres proyectos tienen entre sus componentes la instrumentación de algún tipo de blanqueo, porque conseguir que los ahorros salgan del colchón y se integren al circuito productivo es una condición ineludible.

Cualquiera sea el presidente que asuma en diciembre, necesitará instrumentar políticas que refuercen las arcas del Banco Central (que según el FMI, tiene reservas netas negativas por más de u$s 14.000 millones). Estímulos a los exportadores y financiamiento son el menú básico. Pero para ir a un cambio de régimen se necesitará que los argentinos, voluntariamente, acepten poner a circular su capital. El problema de la Argentina no es la falta de dólares, sino su localización fuera del sistema. Billetes verdes sobran. El candidato que gane necesitará no solo votos para operar sus propuestas en el Congreso, sino también recibir la confianza de quienes no lo votaron.