La estabilidad de la legislatura vuelve a situarse en el centro del debate político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado abierta por primera vez la posibilidad de adoptar medidas si fracasa la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Aunque ha insistido en que el Ejecutivo trabajará para alcanzar acuerdos parlamentarios, sus declaraciones han alimentado las especulaciones sobre un posible adelanto electoral en caso de que las nuevas cuentas públicas no consigan el respaldo suficiente en el Congreso.

El mensaje llega en un momento de creciente presión política después de que varias formaciones hayan reclamado la convocatoria anticipada de elecciones si los Presupuestos no logran salir adelante.

Pedro Sánchez no descarta elecciones anticipadas si fracasan los Presupuestos

Pedro Sánchez se aferra al poder y pone una condición para convocar elecciones anticipadas

Durante su llegada a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez fue preguntado sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales si no consigue aprobar los Presupuestos. La cuestión surge después de que el PNV y Coalición Canaria hayan planteado durante los últimos días la necesidad de convocar elecciones en caso de bloqueo parlamentario.

Lejos de cerrar completamente esa opción, el presidente respondió: “Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis”.

Aun así, Sánchez evitó profundizar sobre posibles escenarios y aseguró que actualmente el Gobierno se encuentra centrado en la fase de elaboración de las nuevas cuentas públicas.

El Gobierno promete “sudar la camiseta” para sacar adelante las cuentas

Pedro Sánchez defendió que el Ejecutivo mantiene su intención de presentar los nuevos Presupuestos y negociar con todas las fuerzas parlamentarias para alcanzar un acuerdo.

Según explicó, el Gobierno va a “sudar la camiseta” para lograr la aprobación de unas cuentas que considera fundamentales para mantener la evolución económica de España.

El presidente sostuvo que el futuro proyecto presupuestario será coherente con las políticas impulsadas desde 2018 y afirmó que permitirá consolidar las principales magnitudes económicas del país. Además, insistió en que apelará a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para facilitar una negociación que permita sacar adelante las nuevas cuentas del Estado.

El papel del PNV y los socios parlamentarios en la negociación

Uno de los elementos destacados por Sánchez fue el tono que mantienen algunas de las fuerzas que deberán participar en la negociación presupuestaria. El jefe del Ejecutivo agradeció expresamente la actitud del PNV y valoró que la formación nacionalista se haya mostrado dispuesta a conversar sobre el contenido de los Presupuestos.

Según explicó, otras fuerzas parlamentarias también han manifestado su disposición a participar en las conversaciones que comenzarán una vez que el proyecto sea presentado oficialmente.

No obstante, reconoció que el contexto político se complica a medida que se acercan futuras citas electorales, ya que los partidos buscan reforzar su perfil propio y aumentar su visibilidad ante los votantes.

Sánchez reivindica la acción del Gobierno frente a las peticiones de elecciones

Pedro Sánchez se aferra al poder y pone una condición para convocar elecciones anticipadas

El presidente aprovechó también para reivindicar la actividad legislativa del Ejecutivo y responder a quienes reclaman una convocatoria electoral anticipada.

Sánchez puso en valor varias iniciativas aprobadas por el Gobierno en el Congreso durante la jornada y criticó lo que calificó como una “oposición destructiva” por parte del Partido Popular.

Esa situación le llevó a lanzar un mensaje de continuidad institucional frente a los debates sobre mociones de censura o adelantos electorales. Por ello, afirmó que “la vida continúa, el Gobierno actúa y saca proyectos adelante”, una frase con la que quiso transmitir normalidad política pese a las dificultades parlamentarias.

Al mismo tiempo, defendió que existen razones suficientes para respaldar los nuevos Presupuestos y reiteró su confianza en que las negociaciones permitan alcanzar un acuerdo durante los próximos meses.

Qué necesita el Gobierno para aprobar los Presupuestos de 2027

El principal desafío de Pedro Sánchez no es solo presentar los Presupuestos, sino conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para que superen toda la tramitación en el Congreso y el Senado. De momento, los socios habituales del Ejecutivo aseguran que siguen esperando la llamada del Gobierno para iniciar las negociaciones formales.

Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, el Ejecutivo todavía se encuentra en una fase preliminar. “Primero” deben “tenerlo conjuntamente dentro del Gobierno” y “luego empezará la negociación con los grupos”. El ministro aseguró además que el Gobierno hablará “con todos” y confía en la “voluntad de diálogo y la voluntad de acuerdo”.

Entre los partidos que han confirmado que esperan el inicio de los contactos se encuentran el PNV, EH Bildu y Coalición Canaria. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, señaló que su formación está “a la espera de tener reuniones bilaterales” y adelantó que buscará incorporar medidas relacionadas con la energía, las familias, la dependencia y los autónomos.

La negociación no parte de una posición sencilla para el Ejecutivo. El último proyecto presupuestario que Pedro Sánchez consiguió aprobar con sus socios fue el correspondiente a 2023. Desde entonces, el Gobierno ha trabajado con las cuentas prorrogadas y no ha logrado sacar adelante unos nuevos Presupuestos durante la actual legislatura.

Para evaluar posibles escenarios, puedes consultar el siguiente simulador interactivo de El Cronista y comprobar cómo cambiarían las mayorías parlamentarias en función de los acuerdos entre los distintos partidos con representación en la Cámara.

Congreso de los Diputados · España · 2026 Simulador de Pactos

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Cómo es el proceso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado

Antes de llegar al Congreso, los Presupuestos deben superar varias fases técnicas y políticas dentro del propio Gobierno. Actualmente, el proceso se encuentra en la denominada “fase interna” de preparación.

Según detalló el ministro de Hacienda, cada ministerio debe remitir sus propuestas de gasto y sus aportaciones al anteproyecto, mientras el departamento que dirige Arcadi España coordina el trabajo técnico para elaborar el documento definitivo.

Una vez concluida esa fase, el Gobierno deberá seguir una hoja de ruta institucional antes de iniciar la negociación parlamentaria. El ministro recordó que “primero tenemos que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), luego votar los objetivos de estabilidad y deuda pública y luego al Parlamento”.

Tras esos pasos, comenzará la negociación política con los grupos parlamentarios para intentar reunir los apoyos necesarios. Solo si el proyecto supera los debates y votaciones correspondientes en las Cortes Generales podrá convertirse en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2027. Hasta entonces, la continuidad del Gobierno esta en vilo, incluso para el mismo presidente.