Alemania consiguió un triunfo valioso de 2-1 frente a Costa de Marfil, en el marco de la segunda fecha del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA. El delantero Deniz Undav fue el héroe del partido al marcar los dos goles alemanes a los 22’ y 48’ del segundo tiempo, mientras que Franck Kessié descontó para la selección marfileña en el minuto 29’ del primer tiempo.

Deniz Undav fue reconocido como el mejor jugador del encuentro, mostrando una destacada actuación al marcar dos goles, realizar tres remates al arco y completar siete pases correctos.

Además, el mediocampista Felix Nmecha tuvo un papel fundamental en el triunfo, aportando con 60 pases correctos, recuperando nueve balones y disparando dos veces al arco rival.

El entrenador alemán, Julian Nagelsmann, presentó un planteamiento táctico en 4-5-1, con Manuel Neuer en la portería; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown en la defensa; y un mediocampo conformado por Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala y Florian Wirtz, dejando a Kai Havertz como referencia en el ataque.

Por su parte, el conjunto dirigido por Emerse Faé optó por una alineación en 4-3-3, con Yahia Fofana custodiando los tres postes; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en la línea defensiva; y un mediocampo con Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Christ Inao Oulaï, mientras que en la delantera se alinearon Amad Diallo, Ange Bonny y Yan Diomande.

El encuentro, disputado en el Estadio Toronto, estuvo bajo la dirección del árbitro Juan Benítez.

En el próximo partido, Alemania se enfrentará a Ecuador en el Estadio Nueva York, mientras que Costa de Marfil se medirá contra Curazao en el Estadio Filadelfia.

Cambios en Alemania

45’ 2T - Sale Nico Schlotterbeck, entra Antonio Rüdiger

59’ 2T - Salen Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane y Jamal Musiala; entran Nadiem Amiri, Jamie Leweling y Deniz Undav.

Cambios en Costa de Marfil

74’ 2T - Sale Ange Bonny, entra Evann Guessand; sale Ibrahim Sangaré, entra Seko Fofana; sale Amad Diallo, entra Simon Adingra.

81’ 2T - Sale Wilfried Singo, entra Guela Doué.

84’ 2T - Sale Yan Diomande, entra Nicolas Pépé; sale Kai Havertz, entra Leon Goretzka.