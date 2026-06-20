Es oficial | Las autoridades visitarán casa por casa para escuchar a los vecinos: podrán quejarse de todos los problemas del barrio.

El Defensor del Vecino, Daniel Arbulo, presentó este viernes los datos del último informe de la institución que muestran que el 40% de las denuncias recibidas corresponden a problemas de convivencia. Dentro de ese rubro, Arbulo destacó la frecuencia de denuncias por discriminación a extranjeros.

Como ejemplo de los relatos que llegan a la oficina, Arbulo citó una denuncia habitual: “Los llamo porque estas personas no saben de buenas costumbres”, frase que, dijo, evidencia prejuicios y falta de integración en algunos sectores de la ciudad.

Arbulo subrayó además lo que definió como “una enorme contradicción en Montevideo”: mientras se critica la discriminación hacia uruguayos o sudamericanos en el exterior, en la capital se reproducen actitudes similares contra quienes llegan al país.

Sobre la gestión de casos, Arbulo explicó que desde la Defensoría se considera superado un problema “cuando no vuelve a aparecer”. En términos cuantitativos, indicó que aproximadamente el 50% de los asuntos se cierra año a año, mientras que el otro 50% continúa en gestión.

La Defensoría del Vecino suele intervenir mediante mediación, recomendaciones a autoridades y campañas de sensibilización. Arbulo insistió en la importancia de complementar estas con políticas y acciones municipales.