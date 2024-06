Más infraestructura y una nueva ciudad en el corazón de Vaca Muerta: Añelo Ciudad Central

En medio de una coyuntura económica y energética que se demuestra compleja, la recuperación de la actividad que preanuncia el Presidente Javier Milei tiene quien la lidere. ¿Será acaso el turno del amplio y heterogéneo sector de los hidrocarburos? Es probable. Según números de la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo, para este año se proyectan inversiones que rondarán los u$s 11.400 millones en exploración y explotación de hidrocarburos. Así, el 75% de las inversiones correspondería a los recursos no convencionales (u$s 8569 millones), por lo que la provincia de Neuquén concentraría el 76% del total de las inversiones de upstream para este año.

Precisamente en esta línea, y analizando las inversiones en infraestructura, conviene tener presente lo que ocurre actualmente en Añelo, el corazón de Vaca Muerta. Fue el propio ministro Luis Caputo quien hace apenas algunos días recorrió la zona y se mostró públicamente impresionado. El funcionario visitó los pozos del bloque Loma Campana que la petrolera YPF tiene en la formación no convencional Vaca Muerta y destacó las fuertes inversiones en el sector de los hidrocarburos. Luis Caputo caminó el yacimiento junto al presidente de YPF, Horacio Marín y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

En esta ocasión, el ministro respaldó el "Programa de Integración Regional" que impulsa el gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la finalidad de conseguir fondos para la construcción, reconstrucción y mantenimiento de rutas provinciales, así como un plan de fortalecimiento urbano, como obras de agua, gas y electricidad.

Todo esto marca a las claras que, si bien existe una proyección muy importante para la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, aún hay que esforzarse mucho para impulsar la infraestructura necesaria con fondeo privado que acompañe dichos desarrollos.

Es por eso que hace apenas algunas semanas y en el marco de la Offshore Technology Conference (OTC) en Houston, EE.UU, quienes conformamos TBSA Toro Brokers presentamos el desarrollo de una nueva ciudad en el corazón de Vaca Muerta. Se trata de Añelo Ciudad Central, un emprendimiento ferrologístico, industrial, comercial y residencial de 2500 hectáreas extensible a 10.000 hectáreas.

Continuidad natural del ejido urbano de Añelo, la magnitud de este nuevo polo urbanístico será cinco veces más grande que el actual enclave. Por otro lado, apuntará a ser parte fundamental del enorme crecimiento de la población, derivada de la actividad productiva ligada a los hidrocarburos, pero también de la evidente necesidad en materia de vivienda, infraestructura, logística e industria.

La primera fase ya ha experimentado su punto de inicio con la aprobación oficial para la llegada del tren Norpatagónico, que permitirá aumentar la accesibilidad y conectar la zona con una red de transporte regional. Un dato que debe mencionarse es que ya han comenzado los trabajos para la edificación de la nueva estación del ferrocarril, la cual será estratégica para la industria logística de mercadería, ya que se encuentra dentro del polo urbano de Ciudad Central. Allí se instalará un nodo ferrologístico privado que tendrá relación directa con la operatoria en materia de carga y descarga del tren. Esto permitirá una reducción significativa de los costos logísticos, aumentando la rentabilidad, la capacidad de empleo y la calidad de vida sus habitantes.

Por otro lado, merece destacarse todas las empresas que confían en nosotros. No sólo para las actividades ligadas al mercado del real estate, sino también las que se relacionan con el sector de la energía y la industria, compañías de la talla de YPF, Tecpetrol, Pluspetrol y tantas otras, que ya han dado muestras que apuestan por nuestro proyecto. Es que un componente clave del masterplan de Añelo Ciudad Central es, en esta etapa, la promoción inmobiliaria. Dado que el fondeo es 100% privado, todo el proyecto, que está respaldado por un fideicomiso, se encuentra abierto a la llegada de inversiones y cuenta con los mejores valores de mercado en la zona, generando una importante rentabilidad para los inversores.