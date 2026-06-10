El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Oaxaca a las 23.17 horas este martes, 9 de junio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 87 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 16 kilómetros, latitud de 15.506° y una longitud de -94.789°.

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades locales informan que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y agárrate” y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Se pide no usar elevadores y resguardarse bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales.

Tras el movimiento, se exhorta a cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas y reunirse en puntos de encuentro. Se recomienda seguir canales oficiales, llevar un kit básico y ayudar a personas vulnerables, evitando rumores.